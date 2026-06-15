Ο Τραμπ γιόρτασε τα 80 χρόνια του με μαχητικά και… UFC – Σάλος με αθλητή, αποκάλεσε «άνδρα» την Μισέλ Ομπάμα (photos)

Με επίδειξη από μαχητικά αεροσκάφη και… ξύλο στο κλουβί που έστησε για αγώνες UFC μπροστά από τον Λευκό Οίκο, γιόρτασε τα 80α του γενέθλια ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε μερικές χιλιάδες κόσμου, ενώ σύσσωμη η οικογένειά του, το υπουργικό συμβούλιο και άλλοι Ρεπουμπλικανοί (αλλά και επιχειρηματίες όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ) πήγαν να δουν αυτό το άνευ προηγουμένου -κακής ποιότητας- σόου, το οποίο έδειχνε περισσότερο ως επίδειξη δύναμης, παρά γιορτή.

Η αθλιότητα δεν περιορίστηκε μόνο στο όλο κόνσεπτ, αλλά και στις δηλώσεις ορισμένων από τους αθλητές που αγωνίστηκαν, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις που προκάλεσαν σάλο.

Ένας από αυτούς, ο Τζος Χόκιτ, μετά τη νίκη του σε έναν από τους αγώνες που διεξήχθησαν, γύρισε και είπε στο μικρόφωνο πως «η Μισέλ Ομπάμα είναι άντρας, σωστά Αμερική;»

Josh Hokit just called Michelle Obama a man in his post-fight interview:



"ALEX PEREIRA, I WANNA CHAMA ON YOUR MAMA.



MICHELLE OBAMA, IS A MAN! AM I RIGHT AMERICA?" #UFCWhiteHousepic.twitter.com/bSHlGDkCa0 https://t.co/pm4eEoaH7a — Championship Rounds (@ChampRDS) June 15, 2026

«Είμαι άνθρωπος με σχέδιο, το θηρίο που είναι έτοιμο να γιορτάσει. Υπάρχει μόνο ένας πιο απίστευτος από τον απίστευτο Χουλκ, ο Θεός ο άρχοντας και σωτήρας» είπε για τον Τραμπ αναφέροντας ότι «είχε τα κότσια να διοργανώσει αυτόν τον αγώνα στον Λευκό Οίκο.

Μετά ξέφυγε εντελώς. Αφού πρώτα είπε στον συναθλητή του Άλεξ Περέιρα «θέλω να γαμ@@@ω τη μαμά σου», συνέχισε λέγοντας «και τέλος, η Μισέλ Ομπάμα είναι άντρας! Έχω δίκιο, Αμερική;».

Ο παρουσιαστής απλά ανέφερε το όνομά του στο τέλος, σε μία πολύ αμήχανη στιγμή, που ελάχιστοι επιδοκίμασαν.

Δείτε εικόνες από το σόου του Τραμπ:

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