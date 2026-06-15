Ισημερινός: Νέα δολοφονία εισαγγελέα στη Μάντα, νεκρή και η αδελφή της (photos/videos)

Εισαγγελική λειτουργός δολοφονήθηκε χθες Κυριακή όταν υπέστη επίθεση, που διαπράχτηκε σε πόλη όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι στον δυτικό Ισημερινό, περιοχή την οποία λυμαίνονται συμμορίες επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελία.

ASESINAN A LA FISCAL ALEXANDRA BRAVO EN MANTA



​Un nuevo hecho violento conmociona al país.

Pasadas las 11:00 am de éste domingo 14 de junio, la fiscal Alexandra Bravo fue asesinada a tiros en la intersección de las avenidas Flavio Reyes y 22, en la ciudad de Manta. pic.twitter.com/qsaRPu9EKt June 15, 2026

Η «εγκληματική επίθεση» στη Μάντα είχε στόχο τη Γκλόρια Αλεξάνδρα Μπράβο, η οποία εργαζόταν σε υπηρεσία της τοπικής εισαγγελίας που δεν απέχει πολύ από τον τόπο της δολοφονίας της, διευκρίνισε η γενική εισαγγελία, καταδικάζοντας «σθεναρά» την ενέργεια.

#COMUNICADO | Ante el fallecimiento de la agente fiscal de #Montecristi, #Manabí, Alexandra Bravo, #FiscalíaEc expresa sus más sinceras condolencias e informa que ejecuta diligencias investigativas para esclarecer este hecho. ⬇️ pic.twitter.com/RxuDhaLDhG — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 14, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης του Ισημερινού, η αδελφή της εισαγγελικής λειτουργού, Ολίβια, που βρισκόταν μαζί της όταν διαπράχτηκε η επίθεση, επίσης δολοφονήθηκε.

Identifican la segunda víctima del ataque ąrmado registrado en la avenida Flavio Reyes de Manta. Se trata de Olinda Bravo Cedeño, hermana de la fiscal Alexandra Bravo Cedeño. Ambas mujeres fallecieron en el lugar tras el ątentado que conmociona a la ciudad. pic.twitter.com/LRCmJb59zJ June 14, 2026

Η Αλεξάνδρα Μπράβο εργαζόταν στην εισαγγελία δεκαπέντε χρόνια· είχε διενεργήσει έρευνες για διάφορες υποθέσεις σχετιζόμενες με το οργανωμένο έγκλημα στην περιοχή. Της είχε ανατεθεί εξάλλου να ηγηθεί στην έρευνα για πρόσφατη πυρκαγιά η οποία κατέστρεψε κάπου 35 πλεούμενα σε αλιευτικό λιμάνι στη Μάντα — οι περιστάσεις και τα κίνητρα της οποίας δεν έχουν ακόμη εξιχνιαστεί από τις αρχές.

Se trató de la fiscal Alexandra Bravo Cedeño QUIEN FUÉ ACRIBILLADA hoy EN LA AVENIDA FLAVIO REYES de Manta pic.twitter.com/U0kIhlYlcZ June 14, 2026

«Η γενική εισαγγελία απορρίπτει και καταδικάζει την εγκληματική επίθεση που διαπράχθηκε» εναντίον της εισαγγελικής λειτουργού, «η οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή της», σημείωσε η γενική εισαγγελία.

Manta vuelve a estremecerse por la violencia. La fiscal Alexandra Bravo fue asesinad4 la mañana de este domingo en la avenida Flavio Reyes, en un at4que arm4do que también cobró la vida de su hermana. Bravo se desempeñaba en el área de Atención Integral de la Fiscalía y había… pic.twitter.com/Dzgw3wC0M5 — Diario El Mercurio (@elmercuriomanta) June 14, 2026

Με το έγκλημα αυτό έφτασαν τους τρεις οι λειτουργοί της εισαγγελίας που έχουν δολοφονηθεί στην πόλη, η οποία χαρακτηρίζεται άντρο της συμμορίας Λος Τσονέρος. Ο διαβόητος επικεφαλής της συγκεκριμένης συμμορίας, γνωστός με το προσωνύμιο Φίτο, συνελήφθη και εκδόθηκε πέρυσι στις ΗΠΑ, όπου αντιμετωπίζει δίωξη για εμπορία ναρκωτικών και όπλων.

Η Μάντα είναι ανάμεσα στις πόλεις που μαστίζονται περισσότερο από τη διακίνηση ναρκωτικών στον Ισημερινό. Από τη χώρα αυτή εκτιμάται πως διέρχεται το 70% της κοκαΐνης που εξάγεται λαθραία από τους γείτονές της, την Κολομβία και το Περού — τις δυο χώρες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παραγωγή του συγκεκριμένου ναρκωτικού.

Παρά την υποστήριξη των ΗΠΑ και τον «πόλεμο» που έχει κηρύξει στις συμμορίες που επιδίδονται κατά κύριο λόγο σε διακίνηση ναρκωτικών η κυβέρνηση της δεξιάς υπό τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, η βία παραμένει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου στον Ισημερινό. Με τον δείκτη των ανθρωποκτονιών να φτάνει τις 50,9 ανά 100.000 κατοίκους το 2025, η χώρα, άλλοτε όαση ηρεμίας και ειρήνης στην περιοχή, συγκαταλέγεται πλέον στις πιο επικίνδυνες σε όλη τη Λατινική Αμερική.

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