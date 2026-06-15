Μέση Ανατολή: Νέες αιχμές του Τραμπ για τον Νετανιάχου – «Θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων απέναντί μας γι’ αυτό που κάναμε»

Αιχμηρός για άλλη μια φορά κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της κατ’ αρχήν συμφωνίας της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως έχει καταστεί σαφές από την πρώτη στιγμή, το Ισραήλ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τις εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο και έχει κάνει τη δυσαρέσκειά του γνωστή στις ΗΠΑ, οι οποίες, ωστόσο, φαίνονται αποφασισμένες να προχωρήσουν στο τέλος του πολέμου, με τον Τραμπ να μην κρύβει την ενόχλησή του για τις αντιδράσεις του Τελ Αβίβ.

«Είναι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Και, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα έπρεπε να είναι πολύ ευγνώμων απέναντί μας γι’ αυτό που κάναμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στους New York Times. «Γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες».

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε υπέρμαχος της συμφωνίας με το Ιράν, δηλώνοντας ότι η συμφωνία αυτή «εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του Ισραήλ», ουσιαστικά απαντώντας στη δήλωση Νετανιάχου ότι «όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα».

Και «εσωτερικά» πυρά

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου δέχεται σφοδρή κριτική και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Χθες, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, επέκρινε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, λέγοντας ότι αν οι πληροφορίες για το κείμενο είναι ακριβείς, τότε πρόκεται για μια από τις πιο σοκαριστικές αποτυχίες της ισραηλινής εξωτερικής πολιτικής, και ότι είναι αποκλειστική ευθύνη του Νετανιάχου.

«Καμία συνέντευξη τύπου και καμία διαχείριση από τα ΜΜΕ ή βίντεο που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη δεν θα κρύψει την αποτυχία», είπε ο Λαπίντ, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε καμία παραγωγική στρατηγική πίσω από τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν και υποστηρίζοντας ότι η χώρα απέτυχε να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους ενώ συνεχίζει να εμπλέκει τους πολίτες της σε επαναλαμβανόμενους κύκλους συγκρούσεων.

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