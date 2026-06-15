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15.06.2026 08:48

Ουκρανία: Πέντε νεκροί σε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο – «Χτυπήθηκε» και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς

15.06.2026 08:48
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Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (15/6) στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, μετά από μαζικά ρωσικά πλήγματα.

Επιθέσεις με πυραύλους και drones υπέστησαν και άλλες ουκρανικές πόλεις, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ άλλων «χτυπήθηκε» και ο καθεδρικός ναός της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, ο ο οποίος έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

«Δυστυχώς, πληροφορίες κάνουν λόγο για δυο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης του εχθρού», ανέφερε αρχικά μέσω Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, προτού ενημερώσει μερικά λεπτά αργότερα ότι «ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε τέσσερις» και ότι είχαν καταμετρηθεί 23 τραυματίες «ως τις 05:40», ανάμεσά τους «παιδί».

Παράλληλα, τμήμα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, πήρε φωτιά, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τόνισε πως βρισκόταν σε εξέλιξη πυρκαγιά στην οροφή του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς από το 1990.

«Σας ζητάμε να προσευχηθείτε για να σωθεί το μοναστήρι από την καταστροφή», ανέφερε ο μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος, επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας της Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, της ιστορίας και του χριστιανισμού».

Στο Χάρκοβο, πέντε διασώστες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε «επανειλημμένα» ρωσικά πλήγματα, ανέφερε ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη ρωσική περιφέρεια Τούλα σε ουκρανική επιδρομή με drones, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλάεφ.

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