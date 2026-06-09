Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση του εχθρού» στην Τσουχούιβ, ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ, προτού συμπληρώσει ότι στα θύματα προστέθηκε 22χρονη.

O δήμαρχος της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για δέκα τραυματίες στην πόλη.

💔 Among those killed in Russia’s overnight strike on the Kharkiv region was a 22-year-old pregnant woman.



Russian missiles hit the city of Chuhuiv, killing at least three people and injuring six others.



Meanwhile, in Kharkiv, 15 civilians were wounded, including three children… pic.twitter.com/Y50jcYtHuo — Saint Javelin (@saintjavelin) June 9, 2026

Επιδρομές της Ρωσίας προκαλούν σχεδόν καθημερινά θανάτους και τραυματισμούς σε κατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας. Αντίστιοιχα, δυνάμεις του Κιέβου πλήττουν τομείς ελεγχόμενους από τις αντίπαλες στην ουκρανική επικράτεια και στόχους στο ρωσικό έδαφος.

Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2024 έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 15.850 άμαχοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 44.800 στη χώρα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταμέτρηση του ΟΗΕ, που είχε δημοσιοποιηθεί τον Απρίλιο.

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