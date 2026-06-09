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09.06.2026 07:50

Τελικοί NBA: «Χοντρό» γιουχάρισμα στον Τραμπ κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου στο Madison Square Garden (videos)

09.06.2026 07:50
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Αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών από φιλάθλους έγινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden για τον 3ο αγώνα των τελικών του NBA.

Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και Σαν Αντόνιο Σπερς και κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των φιλάθλων.

Αν και οι περισσότεροι, μέχρι πριν από λίγο, ούρλιαζαν περήφανα «USA! USA!», με το που εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν αποδοκιμασίες και υβριστικά συνθήματα, με ελάχιστους φιλάθλους να τον υποστηρίζουν ή να χαίρονται με την παρουσία του.

Οι αντιδράσεις μάλιστα ήταν πιο έντονες ακόμη και από εκείνες που δέχθηκαν οι παίκτες των Σαν Αντόνιο Σπερς κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση του εθνικού ύμνου, οι φίλαθλοι επέστρεψαν στα συνθήματα υπέρ της ομάδας τους, φωνάζοντας «Go Knicks!».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα από σουίτα του Madison Square Garden μαζί με στενούς συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) Λι Ζέλντιν, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Παρόντες ήταν επίσης ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, η εγγονή του Κάι Τραμπ, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

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