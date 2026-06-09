Αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών από φιλάθλους έγινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden για τον 3ο αγώνα των τελικών του NBA.

Λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και Σαν Αντόνιο Σπερς και κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των φιλάθλων.

Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z — Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026

Αν και οι περισσότεροι, μέχρι πριν από λίγο, ούρλιαζαν περήφανα «USA! USA!», με το που εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησαν αποδοκιμασίες και υβριστικά συνθήματα, με ελάχιστους φιλάθλους να τον υποστηρίζουν ή να χαίρονται με την παρουσία του.

During the national anthem, President Donald Trump was booed by the Game 3 crowd at MSG. pic.twitter.com/MkS4Qk7eQ7 — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

Οι αντιδράσεις μάλιστα ήταν πιο έντονες ακόμη και από εκείνες που δέχθηκαν οι παίκτες των Σαν Αντόνιο Σπερς κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση του εθνικού ύμνου, οι φίλαθλοι επέστρεψαν στα συνθήματα υπέρ της ομάδας τους, φωνάζοντας «Go Knicks!».

"USA! USA! USA!"



Chants erupted throughout Madison Square Garden during Game 3 of the NBA Finals with President Trump in attendance. pic.twitter.com/F612ZB3rYK June 9, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον αγώνα από σουίτα του Madison Square Garden μαζί με στενούς συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του.

Στο πλευρό του βρέθηκαν ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Νταν Σκαβίνο, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) Λι Ζέλντιν, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Παρόντες ήταν επίσης ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, η εγγονή του Κάι Τραμπ, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν και Ισραήλ παγώνουν τις επιθέσεις – Οι πιέσεις Τραμπ και το μήνυμα στον Νετανιάχου

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών κατηγορείται ο συνιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ

Κινητικότητα στο ουκρανικό; Θετικές οι συζητήσεις με Γουίτκοφ και Κούσνερ, λέει ο Ζελένσκι – Προς Πούτιν κοιτάζουν οι Ευρωπαίοι