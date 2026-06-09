Ιράν και Ισραήλ παγώνουν τις επιθέσεις – Οι πιέσεις Τραμπ και το μήνυμα στον Νετανιάχου

Το Ιράν και το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν προς το παρόν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ τους, έπειτα από το πρώτο απευθείας κύμα ανταλλαγής πυραυλικών επιθέσεων μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση, οι δύο πλευρές διατηρούν σκληρή ρητορική, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι προσωπικές παρεμβάσεις του συνέβαλαν στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Νετανιάχου: «Ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του «προς το παρόν» σταματά τις επιθέσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αντιπαράθεση με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ δεν έχει λήξει.

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους, κάνοντας λόγο για μια «οδυνηρή απάντηση» προς το Ισραήλ.

Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα προχωρήσει σε «πολύ πιο σκληρά και συντριπτικά μέτρα» εάν το Ισραήλ εξαπολύσει νέες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ.

Η παρέμβαση Τραμπ και το παρασκήνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν την κρίση.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την επικοινωνία, ενώ Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ισραήλ ανέστειλε τις επιθέσεις του έπειτα από σχετικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο BBC, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου αγνόησε τις αμερικανικές συστάσεις.

«Όχι, όχι. Είχαν ήδη φύγει. Ήταν ήδη καθ’ οδόν», δήλωσε αναφερόμενος στις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι έπεισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

«Το μόνο που έκανα ήταν να πω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λογική. Είμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή μιας πολύ ισχυρής συμφωνίας, μιας πολύ καλής συμφωνίας. Χωρίς πυρηνικά όπλα. Χρειάζεται κοινή λογική», ανέφερε.

Σε ακόμη πιο χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του είπε για τον Νετανιάχου: «Αν του πω να κάνει κάτι, το κάνει».

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι ενδεχόμενη επιστροφή σε πλήρη πόλεμο με το Ιράν θα μπορούσε να αφήσει το Ισραήλ χωρίς αμερικανική στήριξη.

«Μπίμπι, πρόσεξε γιατί σύντομα μπορεί να μείνεις μόνος σου», φέρεται να του είπε.

Νέα πλήγματα πριν από την παύση των επιχειρήσεων

Πριν ανακοινωθεί η αναστολή των επιθέσεων, η ένταση συνεχίστηκε και τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, το Ιράν εκτόξευσε νέους πυραύλους προς την Ιερουσαλήμ και περιοχές του κεντρικού και νότιου Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε δεύτερο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον πετροχημικού συγκροτήματος στη Μαχσάχρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος υποστήριξε ότι στην εγκατάσταση παράγονταν χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο επικεφαλής της ιρανικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Τζαφάρ Μιαντφάρ δήλωσε ότι οι επιδρομές προκάλεσαν τον τραυματισμό 14 ανθρώπων στη Μαχσάχρ και ενός ακόμη στην Τεχεράνη.

Μάχες και θύματα στον Λίβανο

Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και στον Λίβανο, όπου το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Τύρου προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ.

Ο Ερυθρός Σταυρός γνωστοποίησε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και τέσσερις διασώστες του.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ομοβροντία ρουκετών εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών οχημάτων και δυνάμεων στον νότιο Λίβανο.

Οι διαπραγματεύσεις και η επόμενη ημέρα

Ο Τραμπ κάλεσε δημοσίως Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες, προειδοποιώντας ότι οι συγκρούσεις απειλούν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια ευρύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην περιοχή.

«Το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη προχωρούν, εκτός αν παρεμποδιστούν από άγνοια ή ανοησία», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, απέδωσε την πρόσφατη ένταση σε παραβιάσεις της εκεχειρίας και στον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν πρόκειται ούτε να πολεμήσουμε ούτε να διαπραγματευτούμε με βάση το χρονοδιάγραμμα άλλων. Θα πολεμήσουμε και θα διαπραγματευτούμε στον δικό μας χρόνο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Χιλιάδες νεκροί από την έναρξη του πολέμου

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Μαρτύρων του Ιράν, τουλάχιστον 3.468 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη χώρα από την έναρξη του πολέμου.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στους 3.636, εκ των οποίων οι 1.701 ήταν άμαχοι.

Στον Λίβανο, το υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για 3.613 νεκρούς από ισραηλινές επιθέσεις.

Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι 20 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ τέσσερις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα, 30 Ισραηλινοί στρατιώτες και τέσσερις άμαχοι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Τοπικές αρχές στον Κόλπο αναφέρουν επίσης 29 νεκρούς από ιρανικές επιθέσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει τον θάνατο 13 στρατιωτικών, εκ των οποίων οι επτά σε ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή του Κόλπου.

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