Οικογενειακή τραγωδία στο Λος Άντζελες: Πατέρας σκότωσε τους 10χρονους δίδυμους γιους του και αυτοκτόνησε (Videos)

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Σοκ έχει προκαλέσει στο Λος Άντζελες μια οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου στη γειτονιά Canoga Park, όταν ένας πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο δίδυμους 10χρονους γιους του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι της οικογένειας.
Σύμφωνα με το Fox LA, αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι που βρίσκεται στο τετράγωνο 8016 της Owensmouth Avenue περίπου στις 7:15 μ.μ. (05:15 τα ξημερώματα της Δευτέρας ώρα Ελλάδας), έπειτα από κλήση για πυροβολισμούς.
Όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν σοκαρισμένους συγγενείς έξω από την κατοικία, ενώ στο εσωτερικό εντοπίστηκαν νεκροί ο πατέρας και οι δύο ανήλικοι γιοι του.
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα των παιδιών στις Αρχές, άκουσε ξαφνικά δύο πυροβολισμούς και έτρεξε σε υπνοδωμάτιο για να δει τι συνέβη.
Όπως ανέφερε, ο πατέρας των παιδιών τη σημάδεψε με όπλο, χωρίς ωστόσο να πυροβολήσει εναντίον της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.
Ιατρικό προσωπικό που έφτασε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατο του άνδρα και των δύο 10χρονων αγοριών.
Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιότητα ούτε έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Canoga Park, όπου τη Δευτέρα δημιουργήθηκε αυτοσχέδιο μνημείο στη μνήμη των δύο παιδιών.
Οι ταυτότητες των διδύμων δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.
«Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Δύο μικρά παιδιά και ένας πατέρας. Αυτή είναι μια οικογένεια. Κανείς δεν αξίζει κάτι τέτοιο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο ABC7 Eyewitness News.
Ένας άλλος ντόπιος, που κατονομάστηκε μόνο ως CC Pelkey, δήλωσε στο KTLA: «Η καρδιά μου ραγίζει για αυτήν την οικογένεια επειδή αυτό είναι τραγικό. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ σε κανέναν. Τα παιδιά δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ζήσουν και δεν ξέρω γιατί ο πατέρας, αν είχε προβλήματα, δεν μπορούσε να ζητήσει βοήθεια. Γιατί; Να πάρει τη ζωή των παιδιών του και τη δική του ζωή. Απλώς, δεν υπάρχουν λόγια αυτή τη στιγμή.»
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