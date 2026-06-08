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08.06.2026 19:07

Νετανιάχου: Οι επιθέσεις στο Ιράν σταμάτησαν «προς το παρόν» – «Ο στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί στο νότιο Λίβανο»

08.06.2026 19:07
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Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του από τότε που ξέσπασαν οι ανανεωμένες μάχες εναντίον του Ιράν χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν «προς το παρόν», τονίζοντας παράλληλα ότι ο αγώνας τόσο εναντίον της Τεχεράνης όσο και εναντίον της Χεζμπολάχ «δεν έχει τελειώσει» και ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιδρά σε οποιεσδήποτε επιθέσεις στο έδαφός του.

«Αφού το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ» σε υποστήριξη της Χεζμπολάχ μετά τα αντίποινα του Ισραήλ εναντίον της ομάδας στη Βηρυτό, «έδωσα εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να χτυπήσουν στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους σε όλο το Ιράν», λέει ο Νετανιάχου σε μια προηχογραφημένη δήλωση με βίντεο στην εβραϊκή γλώσσα.

«Προς το παρόν, τα πυρά σε αυτό το μέτωπο έχουν σταματήσει, επειδή μετά το χτύπημα του τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, σταμάτησε να μας επιτίθεται», λέει ο Νετανιάχου, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «αν αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να μας επιτεθεί ξανά, θα απαντήσουμε με δύναμη».

«Σήμερα, το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμες από ποτέ, και εμείς είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ. Αλλά ο αγώνας μας εναντίον τους δεν έχει τελειώσει ακόμη», λέει ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί στο νότιο Λίβανο για να «καταστρέψει όλες τις τρομοκρατικές υποδομές [της Χεζμπολάχ] στη ζώνη ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των τεράστιων υπόγειων εγκαταστάσεων στην κορυφογραμμή Μποφόρ».

«Την περασμένη ημέρα, το Ιράν και η Χεζμπολάχ προσπάθησαν να μας επιβάλουν μια νέα εξίσωση. Αυτή η εξίσωση είναι εντελώς απαράδεκτη για μένα. Νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να εξαπολύσουν επιθέσεις από τον Λίβανο και το Ιράν εναντίον του Ισραήλ και ότι δεν θα ενεργούσαμε. Αυτό δεν συνέβη και δεν θα συμβεί. Όχι κατά τη διάρκεια της θητείας μου», προειδοποιεί ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου υποδεικνύει ότι μετέφερε αυτό το μήνυμα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα πιέσει το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες να αποκλιμακώσει την ένταση, προκειμένου να διατηρηθούν οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για μια συμφωνία.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα στην αυτοάμυνα και θα ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα όποτε χρειαστεί. Το λέω αυτό σε εσάς, αγαπητοί πολίτες του Ισραήλ, όπως ακριβώς το λέω και στις καλές μου συνομιλίες με τον φίλο μου Πρόεδρο Τραμπ», λέει ο Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός δεν δέχτηκε ερωτήσεις από τον Τύπο. Ο πρωθυπουργός δεν έχει δώσει συνέντευξη Τύπου σε Ισραηλινούς δημοσιογράφους εδώ και περίπου τρεις μήνες, ενώ παραχώρησε αρκετές συνεντεύξεις σε ξένα μέσα ενημέρωσης την ίδια περίοδο.

Το Ισραήλ απορρίπτει τους όρους του Ιράν και «θα συνεχίσει να επιχειρεί» 

Το Ισραήλ απορρίπτει τους όρους του Ιράν και θα «συνεχίσει να επιχειρεί» στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς μετά την επανάληψη των απευθείας εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, για πρώτη φορά από την εφαρμογή της εκεχειρίας εδώ και δύο μήνες.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις απειλές του Ιράν. Οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια να συνδέσει τον Λίβανο με το Ιράν με σκοπό να επιτεθεί στο Ισραήλ θα αντιμετωπίσει μια πολύ ισχυρή απάντηση», τόνισε ο Κατς σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ χθες βράδυ και σήμερα ισχυριζόμενο ότι ενεργούσε σε αντίποινα για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα κατά του Ιράν.

Ανακοινώνοντας νωρίτερα το μεσημέρι την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, η Τεχεράνη δήλωσε ότι το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ αυστηρότερες ενέργειες» αν συνεχίσει «τις πράξεις επιθετικότητας (…) συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου».

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ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 20:06
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