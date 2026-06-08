«Ναυάγησε» η γαλλογερμανική συμπραξη για την κατασκευή μαχητικού αεροσκάφους

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες που εμπλέκονται στην κατασκευή ενός κοινού μαχητικού αεροσκάφους δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσαν δύο Γερμανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Reuters τη Δευτέρα.

Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι οι χώρες που εμπλέκονται στο έργο, γνωστό ως Future Combat Air System, ή FCAS, θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν ένα σχετικό σύστημα drone και δίκτυο δεδομένων, πρόσθεσαν οι πηγές.

Το γραφείο του Μακρόν δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

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