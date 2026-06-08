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ΚΟΣΜΟΣ

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08.06.2026 17:15

Στα 47 δισ. ευρώ ο «λογαριασμός» των 10 τελευταίων ημερών πολέμου στη Μέση Ανατολή για την αγορά ενέργειας της Ευρώπης

08.06.2026 17:15
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«Το κόστος των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί περισσότερο από 47 δισ. ευρώ μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες», ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έβα Χρντσιρόβα, απαντώντας σε ερώτηση για τις 100 ημέρες που συμπληρώνονται σήμερα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως πρόσθεσε, «πρόκειται για ένα σημαντικό οικονομικό κόστος που επιβαρύνει την ΕΕ χωρίς να έχει προστεθεί ούτε ένα επιπλέον μόριο ενέργειας στο σύστημα».

Η ίδια τόνισε ότι δεν έχουν σημειωθεί διακοπές στον ενεργειακό εφοδιασμό και ότι η ασφάλεια εφοδιασμού παραμένει διασφαλισμένη, με την κύρια επίπτωση της κρίσης να καταγράφεται στις τιμές της ενέργειας.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η κ. Χρντσιρόβα, «η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα κυρίως ένα σοκ τιμών και όχι πρόβλημα διαθεσιμότητας ενέργειας». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν η κρίση και οι εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραταθούν, η ΕΕ ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόσθετες δυσκολίες τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

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