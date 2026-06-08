Αντέδρασε ο Νετανιάχου στο αίτημα Τραμπ για κατάπαυση στον Λίβανο – «Θα συνεχίζουμε τις επιθέσεις στον νότο» επιμένει το Ισραήλ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ και το Ιράν να «σταματήσουν αμέσως τα πυρά» σε μια ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν συνεχίστηκε την Κυριακή, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αψήφησε το αίτημα του Τραμπ να σταματήσει. Το Ισραήλ χτύπησε την Τεχεράνη και άλλες πόλεις αφού το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ.

Οι ανταλλαγές πυρών την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί αποτελούν την πιο σημαντική κλιμάκωση από την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου. Απειλούν να διαταράξουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του Ιράν και να οδηγήσουν τις ΗΠΑ πίσω στον πόλεμο.

Τη Δευτέρα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν την αναστολή των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων τη Δευτέρα, αλλά απείλησαν με «πιο αυστηρά και συντριπτικά μέτρα από πριν» εάν η «επιθετικότητα» συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο.

Το Ιράν εξαπέλυσε μπαράζ πυραύλων προς το Ισραήλ την Κυριακή σε αντίποινα για την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, την οποία θεώρησε παραβίαση της εκεχειρίας που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι θα ζητούσε από τον Νετανιάχου να μην προβεί σε αντίποινα, ώστε να μην «ανατινάξει» τη συμφωνία που διαπραγματεύεται με το Ιράν, και λίγο αργότερα τηλεφώνησε στον Νετανιάχου και του μετέφερε το μήνυμα.

Λίγο αργότερα, ο Νετανιάχου διέταξε επιθέσεις σε αρκετούς στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης.

Οι Ιρανοί απάντησαν στη συνέχεια εκτοξεύοντας περισσότερους πυραύλους, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου ήταν «ευγενική», αλλά ότι ο Νετανιάχου αντέδρασε στο αίτημα του Τραμπ.

«Στον Νετανιάχου ειπώθηκε ρητά ότι ο κύκλος πρέπει να τερματιστεί. Οι ΗΠΑ δεν συμφώνησαν ούτε υποστήριξαν αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Axios.

Ενώ δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός δεν συμμετείχε στις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βοήθησαν στην αναχαίτιση των ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ.

Το πρωί της Δευτέρας, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε συστήματα αεράμυνας που ανακατασκεύασαν οι Ιρανοί κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ επιτέθηκε αργότερα σε μια μεγάλη πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν, την οποία ο Ισραηλινός Στρατός ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή πρώτων υλών για την κατασκευή όπλων.

Το Σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να αντιδράσει επιτιθέμενο σε εγκαταστάσεις υποδομών στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου.

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη συμμετείχαν επίσης στις μάχες, εκτοξεύοντας δύο πυραύλους προς το Ισραήλ και ανακοινώνοντας ότι θα επιτεθούν σε ισραηλινά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν άμεσα υπεύθυνες για τις ενέργειες του Ισραήλ και τόνισε ότι οι εξελίξεις «θα επιδεινώσουν μόνο τη χαοτική κατάσταση της διπλωματικής διαδικασίας».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι παρά τις ανανεωμένες μάχες, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα πρέπει να προχωρήσουν «γρήγορα», εκτός εάν «η άγνοια ή η βλακεία» μπουν εμπόδιο.

Τα άλλα δύο μέρη του πολέμου έχουν εκφράσει πολύ λιγότερη αισιοδοξία για μια συμφωνία.

Το Ισραήλ στη συνέχεια αποδέχτηκε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν δύο ισραηλινές πηγές στο CNN.

Μία από τις πηγές χαρακτήρισε την κατάσταση ως «πολύ εύθραυστη» δεδομένης της ιρανικής απειλής να χτυπήσει ξανά το Ισραήλ εάν συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο.

Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι αναστέλλει τη στρατιωτική του επιχείρηση κατά του Ισραήλ, αλλά απείλησε να την επαναλάβει εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Διαβάστε επίσης:

Λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Μεσόγειο – «Αρκετά ξεχωριστή στιγμή» (videos)

Στο Κίεβο ο Αμπράμοβιτς με μήνυμα του Πούτιν – Επιβεβαιώνει συνάντηση ο Ζελένσκι

Όρμπαν: Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς ζητά δίωξη του στενού κύκλου του για «υπεξαίρεση» δισεκατομμυρίων