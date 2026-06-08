search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 15:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.06.2026 12:59

Μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν: Σταματήστε να πυροβολείτε

08.06.2026 12:59
trump

Να σταματήσουν της επιθέσεις ζητά, με μήνυμά του, προς το Ισραήλ και το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σε σύντομο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν».

O Τραμπ έστειλε το μήνυμά του την ώρα που Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ξεκινήσουν πάλι διπλωματικές επαφές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις.

Διαβάστε επίσης:

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 200 τραυματίες – Λήξη συναγερμού για τσουνάμι, συγκλονιστικά βίντεο από καταρρεύσεις κτιρίων

NYT: Πάπας Λέων – Πέδρο Σάντσεθ: Η «συμμαχία» κατά Τραμπ με τα διαφορετικά κίνητρα

Γαλλία: Ο τραγουδιστής Πατρίκ Μπρουέλ βρίσκεται κατηγορούμενος για σεξουαλικές επιθέσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
carr_fcc_0806_1920-1080_new
MEDIA

Παρέμβαση του πρόεδρου της FCC στις δηλώσεις του Σκοτ Πέλεϊ και την κρίση στο «60 Minutes» του CBS

abramovich
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Κίεβο ο Αμπράμοβιτς με μήνυμα του Πούτιν – Επιβεβαιώνει συνάντηση ο Ζελένσκι

festival-panou
ΘΕΑΤΡΟ

Η τέχνη χωρίς αποκλεισμούς – Προσβάσιμες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πάγος Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ παρά τη στήριξη από Φάμελλο: Καμία συνεργασία με κόμματα - Μήνυμα για τα ψηφοδέλτια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 15:20
carr_fcc_0806_1920-1080_new
MEDIA

Παρέμβαση του πρόεδρου της FCC στις δηλώσεις του Σκοτ Πέλεϊ και την κρίση στο «60 Minutes» του CBS

abramovich
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Κίεβο ο Αμπράμοβιτς με μήνυμα του Πούτιν – Επιβεβαιώνει συνάντηση ο Ζελένσκι

festival-panou
ΘΕΑΤΡΟ

Η τέχνη χωρίς αποκλεισμούς – Προσβάσιμες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

1 / 3