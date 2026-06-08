Μήνυμα Τραμπ σε Ισραήλ και Ιράν: Σταματήστε να πυροβολείτε

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Να σταματήσουν της επιθέσεις ζητά, με μήνυμά του, προς το Ισραήλ και το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Σε σύντομο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν».
O Τραμπ έστειλε το μήνυμά του την ώρα που Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ξεκινήσουν πάλι διπλωματικές επαφές.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και αποφυγή περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις.
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