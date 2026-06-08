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08.06.2026 18:25

Γαλλία: Συνελήφθη για βιασμούς ανηλίκων και ο αδελφός του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία της 11χρονης Λιάνα

08.06.2026 18:25
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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τη δολοφονία της 11χρονης Λιάνα, η οποία αγνοείτο από τις 29 Μαΐου στη Γαλλία και η σορός της ταυτοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα, 8/6, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του αδελφού του βασικού υπόπτου, Ζερόμ Μπαρελά, στο πλαίσιο νέων καταγγελιών για σεξουαλικά αδικήματα.

Όπως μεταδίδει η Le Parisien, ο νέος ύποπτος αντιμετωπίζει σειρά βαριών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων βιασμός ανηλίκου άνω των 15 ετών, ενδοοικογενειακό βιασμό, απειλές θανάτου σε βάρος της συζύγου του και παράνομη κράτηση. Σύμφωνα με τον ανακριτή, τα φερόμενα περιστατικά τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 2007 και 2017.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα που προχώρησε στην καταγγελία είναι πρώην σύντροφος του αδελφού του Ζερόμ και είχε καταθέσει μήνυση το 2024. Παράλληλα, σύμφωνα με το BFMTV, τα δύο αδέλφια φέρεται να μη διατηρούσαν πλέον καμία επαφή μεταξύ μεταξύ τους.

Το κατηγορητήριο για τον Ζερόμ Μπαρελά

Την ίδια ώρα, ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά βρίσκεται αντιμέτωπος με εννέα ποινικές διώξεις που σχετίζονται με την υπόθεση της 11χρονης. Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος είχε συλληφθεί το πρωί του Σαββάτου, 6/6, και τελεί υπό κράτηση με κατηγορίες για «απαγωγή και παράνομη κράτηση».

Ο ίδιος δεν προχώρησε σε καμία κατάθεση ενώπιον του ανακριτή, ούτε απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν. Η σορός της 11χρονης εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της, στην περιοχή Puycasquier, περίπου 15 χιλιόμετρα από το Fleurance, μέσα σε εγκαταλελειμμένο σιλό σιτηρών.

Πριν από την υπόθεση του θανάτου της μαθήτριας, ο Ζερόμ Μπαρελά είχε απασχολήσει τις Αρχές με εννέα διαφορετικές υποθέσεις, ανάμεσά τους έξι καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που απορρίφθηκαν ή δεν είχαν οδηγήσει σε ανάκριση, δύο αναφορές και μία πειθαρχική κύρωση

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις αδυναμίες του δικαστικού συστήματος.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 20:06
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