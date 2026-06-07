Το θέρετρο του Κούσνερ φέρνει κι άλλους μπελάδες στην Αλβανία: Η ΕΕ προειδοποιεί ακόμη και για μη ένταξη της χώρας στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στριμώχνει περαιτέρω τον Εντι Ράμα με αφορμή το τουριστικό θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία.

Η ΕΕ προειδοποίησε τα Τίρανα πως το συγκεκριμένο έργο βάζει σε κίνδυνο την ενταξιακή πορεία της και ζητάει να γίνει σεβαστό πως η περιοχή είναι προστατευόμενη ζώνη άγριας ζωής που φιλοξενεί φλαμίνγκο, φώκιες και τοποθεσίες φωλιάσματος χελωνών.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι το έργο θα μπορούσε να φέρει την Αλβανία σε τροχιά σύγκρουσης με τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ, διακυβεύοντας την ικανότητά της να κλείσει το πράσινο Κεφάλαιο 27 στις ενταξιακές της συνομιλίες.

«Η Αλβανία θα πρέπει να απόσχει από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για το κλείσιμο [του κεφαλαίου] και προσδοκούμε από τις αλβανικές αρχές να δράσουν χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Politico.

«Στην ενταξιακή διαδικασία της ΕΕ, ως μέρος των κριτηρίων αξιολόγησης για το κλείσιμο των διαπραγματεύσεων για το Κεφάλαιο 27 σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, η Αλβανία αναμένεται να εναρμονιστεί πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, προτρέποντας την Αλβανία να ανακαλέσει τις τροποποιήσεις στον Νόμο για τις Προστατευόμενες Περιοχές και να «τερματίσει» τον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις στον οποίο εντάσσεται το έργο του Κούσνερ.

«Έχουμε ήδη εκφράσει τις ανησυχίες μας στον υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με τις πιθανές ελλείψεις αυτού του έργου», είπε.

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