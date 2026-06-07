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07.06.2026 16:39

Βηρυτός: Ισραηλινά πλήγματα σε κέντρα της Χεζμπολάχ

07.06.2026 16:39
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Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν σήμερα κτίρια διοίκησης «τρομοκρατών» στα νότια προάστια της Βηρυτού στην συνοικία Νταχίγια που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, αντιδρώντας στα πυρά της οργάνωσης κατά ισραηλινών εδαφών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου, αλλά και για τις περιοχές που την περιβάλλουν.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής πως αναχαίτισε δύο ρουκέτες που είχαν περάσει στο έδαφος της χώρας από τον Λίβανο, αφού ήχησαν σειρήνες στην περιοχές των αγροτικών οικισμών Γίφτα και Ραμότ Ναφτάλι. Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου δεν ανέλαβε την ευθύνη εκτόξευσης των ρουκετών.

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