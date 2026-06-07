Ο Τραμπ είπε «όχι» στην αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν – Συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο

Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το ενδεχόμενο γενικευμένης σύγκρουσης να παραμένει ορατό και το Ιράν να αποδίδει το αδιέξοδο στις συνομιλίες στις αντικρουόμενες θέσεις των ΗΠΑ.

Οι σχέσεις Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ χαρακτηρίζονται από διαδοχικά επεισόδια στρατιωτικής κλιμάκωσης, παρά τις κατά καιρούς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση. Οι αντιπαραθέσεις έχουν πλέον περάσει σε φάση άμεσων επιθέσεων με πυραύλους και drones, ενώ η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να διαδραματίζει ενεργό στρατιωτικό και πολιτικό ρόλο στην περιοχή, στηρίζοντας το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για την εκτόνωση της κρίσης παραμένουν εύθραυστες, καθώς οι συνομιλίες διακόπτονται συχνά και οι εμπλεκόμενες πλευρές προβάλλουν συνεχώς νέους όρους και απαιτήσεις.

Το σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Σχέδιο ψηφίσματος που έχουν καταρτίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν αποστείλει σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΗΕ για την πυρηνική εποπτεία, ενόψει συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, απαιτεί από το Ιράν να παράσχει «ακριβείς πληροφορίες» σχετικά με τις βομβαρδισμένες πυρηνικές του εγκαταστάσεις και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Το Ιράν πρέπει «να παράσχει στον Οργανισμό (Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας – ΔΟΑΕ) ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή και λογιστική παρακολούθηση του πυρηνικού υλικού, καθώς και των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν που τελούν υπό καθεστώς διασφαλίσεων» και «να χορηγήσει στον Οργανισμό, χωρίς καθυστέρηση, κάθε πρόσβαση που απαιτείται ώστε να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες», αναφέρεται στο κείμενο που είδε το πρακτορείο Reuters την Κυριακή.

Τραμπ: Μόνο «αν συμπεριφερθούν σωστά» θα ξεπαγώσω τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News ότι δεν θα ξεπαγώσει τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε θα άρει τις κυρώσεις πριν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει αυτά τα μέτρα μετά την επίτευξη της συμφωνίας. «Αυτό θα γίνει μετά», είπε. «Ναι. Αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν καλή δουλειά, θα αρχίσουμε να συζητάμε. Ναι.»

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν απαιτούσε ο Λίβανος να συμμετάσχει σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Οι αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον»

Το βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ είναι οι συνεχείς μεταβολές και οι αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον, υποστήριξε σε δηλώσεις του στο CNN ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. Οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν εντείνει την πίεση στην ήδη εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος ανακοίνωσαν απώλειες στρατιωτικού προσωπικού στον νότιο Λίβανο. Η ισραηλινή πλευρά επιμένει ότι οι επιχειρήσεις της στοχεύουν τη Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει την παράταση της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές στον νότιο Λίβανο, ενόψει πιθανών στρατιωτικών πληγμάτων, καθώς οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Στην Τεχεράνη ο Νακβί

Στο μεταξύ, στην Τεχεράνη, βρέθηκε την Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί. Ο Νακβί συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο πλαίσιο νέου γύρου διαβουλεύσεων που πραγματοποιείται με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν παρέδωσε ένα μήνυμα από το Ισλαμαμπάντ που απευθυνόταν στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με το κανάλι του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αραγτσί στο Telegram.

Το μήνυμα προερχόταν από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει το Ισλαμαμπάντ στις προσπάθειες διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι δύο υπουργοί εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις Ιράν-Πακιστάν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την πρόοδο των εν εξελίξει διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίες διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Τα βασικά σημεία διαφωνίας

Παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να είναι σημαντικές.

Μεταξύ των βασικών σημείων διαφωνίας είναι:

το ιρανικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου,

τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη,

η απαίτηση του Ιράν για αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό,

η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.



Διαβάστε επίσης:

ΟΗΕ: Εκατομμύρια άνθρωποι στην πείνα λόγω του πολέμου στο Ιράν – Οι σοβαρότερες επιπτώσεις σε Αφγανιστάν, Σομαλία και Σρι Λάνκα

Έλον Μασκ: Ένα βήμα πριν γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία – Οι περισσότερες οικονομίες του κόσμου αξίζουν λιγότερο

Ζελένσκι: «Η Ρωσία έπληξε σκόπιμα αποθήκη πυρηνικού καυσίμου κοντά στο Τσερνόμπιλ»



