Ζελένσκι: «Η Ρωσία έπληξε σκόπιμα αποθήκη πυρηνικού καυσίμου κοντά στο Τσερνόμπιλ»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μία υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, σε μία απίστευτα αποτρόπαιη επίθεση.

Σήμερα, οι Ρώσοι έπληξαν ξανά την ειδική περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ. Ένα ‘σαχέντ’ έπληξε ένα από τα κτήρια της αποθηκευτικής εγκατάστασης, Centralized Spent Fuel ⁠Storage Facility, έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, αναφερόμενος σε μία συνηθισμένη ρωσική επίθεση με τη χρήση drone. Μία εξαιρετικά σημαντική υποδομή και μία απίστευτα αποτρόπαιη ρωσική επίθεση.

Συγκεκριμένα, ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι προσθέτοντας ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά.

Σε ξεχωριστές τους ανακοινώσεις ο ουκρανικός στρατός και η υπηρεσία ατομικής ενέργειας της χώρας επεσήμαναν ότι ένα κτίριο στο οποίο βρίσκονται δεξαμενές έχει καταστραφεί εν μέρει, αλλά εξήγησαν ότι τη στιγμή της επίθεσης δεν βρισκόταν εκεί αποθηκευμένο χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε από την επίθεση έχει κατασβεστεί, ενώ δεν υπάρχουν θύματα.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης αυτής, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ρωσικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο τις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις», κατήγγειλε στο Χ ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα. «Ο πυρηνικός εκβιασμός της Ρωσίας και οι απειλές της για την πυρηνική ασφάλεια είναι συστημικοί, σκόπιμοι και απαράδεκτοι», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τις ουκρανικές αρχές για το περιστατικό, προσθέτοντας ότι το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο αποθήκευσης της εγκατάστασης ενώ από το ωστικό κύμα επηρεάστηκαν και άλλα γειτονικά κτίρια.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν εντός των ορίων, επεσήμανε η ΙΑΕΑ, επικαλούμενη πληροφορίες από την Ουκρανία, και σημείωσε ότι σύντομα ομάδα της θα επισκεφθεί την εγκατάσταση για να αποτιμήσει τις ζημιές.

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