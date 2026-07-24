Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει σήμερα η προθεσμία – Δεν θα δοθεί νέα παράταση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση.

Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της ημέρας, καθώς η προθεσμία λήγει οριστικά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, καθώς τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή σημαντικών προστίμων.

Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε, εφόσον διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή ανακριβής δήλωση.

Ανάμεσα στα συνηθέστερα λάθη που εντοπίζονται είναι η μη δήλωση αμοιβών από περιστασιακή εργασία, η παράλειψη αναγραφής αναδρομικών αποδοχών ή επιδομάτων, καθώς και η μη δήλωση εισοδημάτων από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα οποία αποτελούν φορολογητέο εισόδημα και πρέπει να εμφανίζονται κανονικά στη φορολογική δήλωση.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την υποβολή της δήλωσής τους καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις και κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης

Στεγαστικό «πακέτο» 6,5 δισ. ευρώ ως το… 2035 με 30.000 κατοικίες και φοιτητικές εστίες – Μέτρα για το μέλλον, τα ενοίκια καλπάζουν σήμερα

Μπετόβεν, Μαρία Κάλλας ή… πτηνά; Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε νέα σχέδια χαρτονομισμάτων

Οι Χούθι προκαλούν νέα εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι