Στεγαστικό «πακέτο» 6,5 δισ. ευρώ ως το… 2035 με 30.000 κατοικίες και φοιτητικές εστίες – Μέτρα για το μέλλον, τα ενοίκια καλπάζουν σήμερα

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Με την υπόσχεση για 19.750 προσιτές κατοικίες και 8.500 νέες φοιτητικές κλίνες, η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική 2026-2035. Ωστόσο, πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς και το συνολικό κονδύλι των 6,5 δισ. ευρώ, αποκαλύπτεται ένα σχέδιο μακράς πνοής που επιχειρεί να απαντήσει με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας σε μια οξεία στεγαστική κρίση που πιέζει ασφυκτικά νοικοκυριά, νέους και φοιτητές στο σήμερα.

Η ανακοίνωση του δεκαετούς οδικού χάρτη από τους συναρμόδιους υπουργούς παρουσιάζει 50 μέτρα, τα οποία όμως χρήζουν βαθύτερης ανάγνωσης. Από το σύνολο των παρεμβάσεων, τα 36 μέτρα αποτελούν ουσιαστικά ανακύκλωση ή συνέχιση ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων (όπως το «Σπίτι Μου 1 & 2», το «Εξοικονομώ» και η διεύρυνση του φοιτητικού επιδόματος), ενώ μόλις 14 είναι οι πραγματικά νέες προτάσεις που εισάγονται στο τραπέζι.

Το «στοίχημα» των 19.750 κατοικιών και η πραγματικότητα της αγοράς

Στην προμετωπίδα του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών, με εκτιμώμενους ωφελούμενους 60.000 πολίτες. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Ανακαίνιση 20.000 ιδιωτικών κατοικιών: Ενθάρρυνση ιδιοκτητών για την ανακαίνιση παλαιών ή κλειστών ακινήτων με σκοπό την ιδιοκατοίκηση ή τη μακροχρόνια μίσθωση.

2. Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας: Κατασκευή 2.350 κοινωνικών κατοικιών σε αδρανή ακίνητα του Δημοσίου και ανενεργά στρατόπεδα, καθώς και 2.000 κατοικιών για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Κοινωνική Αντιπαροχή: Άμεση διάθεση 400 κατοικιών μέσω του νέου αυτού θεσμού.

Παράγοντες της αγοράς ακινήτων επισημαίνουν, ωστόσο, ότι ο αριθμός των 400 κατοικιών μέσω κοινωνικής αντιπαροχής φαντάζει ως «σταγόνα στον ωκεανό» μπροστά στις δεκάδες χιλιάδες κενές ή απλησίαστες κατοικίες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Παράλληλα, η απόδοση των κινήτρων για το άνοιγμα των κλειστών διαμερισμάτων εξαρτάται άμεσα από το αν οι επιδοτήσεις θα καλύπτουν το πραγματικό, αυξημένο κόστος οικοδομικών υλικών και ανακαινίσεων.

Φοιτητικές εστίες: 8.500 κλίνες στη δίνη των καθυστερήσεων των ΣΔΙΤ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσθήκη 8.500 νέων κλινών σε εστίες έξι δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας. Πρόκειται για ένα μέτρο ζωτικής σημασίας για χιλιάδες οικογένειες, ειδικά σε μια περίοδο που η εύρεση φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε εφιάλτη.

Εντούτοις, η κατασκευή των νέων εστιών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι τα διαγωνιστικά στάδια και η γραφειοκρατία των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα καταγράφουν συχνά καθυστερήσεις, εγείροντας αμφιβολίες για το πότε ακριβώς αυτές οι 8.500 κλίνες θα είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους πρώτους φοιτητές.

Το χάσμα μεταξύ εξαγγελιών και καθημερινότητας

Τόσο ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, όσο και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισαν ότι η Εθνική Στρατηγική παρέχει πλέον έναν ενιαίο σχεδιασμό για την αύξηση της προσφοράς ακινήτων και τη μείωση του στεγαστικού βάρους, αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα αγγίζει τουλάχιστον 1 στους 3 Έλληνες.

Ωστόσο, το κεντρικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο για την πλειονότητα των πολιτών είναι η ταχύτητα εφαρμογής. Με τις τιμές των ενοικίων να έχουν αυξηθεί με διψήφια ποσοστά την τελευταία τριετία και τη βραχυχρόνια μίσθωση να πιέζει τα διαθέσιμα ακίνητα, η μετάβαση σε ένα «βιώσιμο σύστημα σχεδιασμού έως το 2035» αφήνει ακάλυπτη την πιεστική ανάγκη της κοινωνίας για άμεση, δραστική εκτόνωση της στεγαστικής κρίσης εδώ και τώρα.

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