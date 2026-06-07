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07.06.2026 12:49

Εντυπωσιακές εικόνες από Αυστραλία: Κεραυνός μετέτρεψε δέντρο σε φλεγόμενη «καμινάδα» (Video)

07.06.2026 12:49
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Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στη Δυτική Αυστραλία, όταν ένας κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο, μετατρέποντάς το σε μια αργά φλεγόμενη «καμινάδα».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το εσωτερικό του κορμού άρχισε να καίγεται, ενώ πυκνός καπνός και φλόγες αναδύονταν από το άνοιγμα του δέντρου. Το εξωτερικό παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στην περιοχή.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένας κεραυνός διαπερνά το δέντρο και η θερμότητα που αναπτύσσεται προκαλεί εσωτερική καύση του κορμού, ιδιαίτερα σε δέντρα που έχουν ήδη κοιλότητες ή ξηρό εσωτερικό τμήμα.

Οι εικόνες από το περιστατικό έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς καταγράφουν μια σπάνια στιγμή όπου η δύναμη της φύσης μετατρέπει ένα συνηθισμένο δέντρο σε μια πραγματική πύρινη καμινάδα.

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