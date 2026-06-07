«Κοιτάξτε τον ουρανό απόψε»: H Τεχεράνη απειλεί το Ισραήλ με αντίποινα για την επίθεση στη Βηρυτό

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, απείλησε με αντίποινα το Ισραήλ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

«Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στην Νταχίγια (νότια προάστια της Βηρυτού). Πρέπει να συνετιστεί αυτό το λυσσασμένο σκυλί και να επιστρέψει στη θέση του. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ρεζαεΐ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν σήμερα κτίρια διοίκησης «τρομοκρατών» στη συνοικία Νταχίγια που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, αντιδρώντας στα πυρά της οργάνωσης κατά ισραηλινών εδαφών, ανέφεραν σε μία κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό

Νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι απαντά σε πυρά με στόχο το έδαφός του παρά την κατάπαυση του πυρός, η οποία δεν έχει σταματήσει τον κύκλο της βίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC που μεταδόθηκε σήμερα, ζήτησε από την πλευρά του «μια πιο χειρουργική επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι «ο Λίβανος θα γνωρίσει μια καλύτερη ζωή».

«Ο στρατός πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή πλήγμα εναντίον κέντρων διοίκησης τρομοκρατών στην περιοχή Νταχίγιε της Βηρυτού, ως απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ προς το ισραηλινό έδαφος», αναφέρεται σε σημερινή κοινή ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργού Άμυνας με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Δύο διαμερίσματα στη συνοικία Ταχουϊτάτ αλ-Γαδίρ στοχοθετήθηκαν, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αρχικός απολογισμος των ισραηλινών επιθέσεων είναι δύο νεκροί και 11 τραυματίες.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δύο διαμερίσματα σε στενό δρόμο να έχουν υποστεί ζημιές και κατοίκους να διαφεύγουν πανικόβλητοι με οχήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μποτιλιαρίσματα.

Τα πλήγματα αυτά είναι τα πρώτα από τις 28 Μαΐου σ’ αυτή την περιοχή, που είναι γνωστή ως Νταχίγιε. Ωστόσο ένα μέρος των κατοίκων της δεν έχει ακόμα επιστρέψει, παρά τη διακοπή των Απρίλιο των μαζικών ισραηλινών επιδρομών που την στοχοθετούσαν. Μετά τις σημερινές επιθέσεις, αυτοί που είχαν επιστρέψει άρχισαν να φεύγουν και πάλι, φοβούμενοι νέα κλιμάκωση.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει πως δύο ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος και αναχαιτίσθηκαν.

Το Ισραήλ είχε προεδιοποιήσει την Πέμπτη ότι θα έπληττε τη Βηρυτό σε περίπτωση επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον του εδάφους του.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε πως αυτά δεν ήταν τα πρώτα πυρά εναντίον του ισραηλινού εδάφους μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός την Τετάρτη.

Ωστόσο η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη γι’ αυτά τα πυρά.

Μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε ανακοινωθεί την Τετάρτη έπειτα από μια τέταρτη σύνοδο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, καθώς μια προηγούμενη εκεχειρία, που είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου, δεν τηρήθηκε ποτέ.

Το σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Σχέδιο ψηφίσματος που έχουν καταρτίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν αποστείλει σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΗΕ για την πυρηνική εποπτεία, ενόψει συνεδρίασης που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, απαιτεί από το Ιράν να παράσχει «ακριβείς πληροφορίες» σχετικά με τις βομβαρδισμένες πυρηνικές του εγκαταστάσεις και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Το Ιράν πρέπει «να παράσχει στον Οργανισμό (Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας – ΔΟΑΕ) ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή και λογιστική παρακολούθηση του πυρηνικού υλικού, καθώς και των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν που τελούν υπό καθεστώς διασφαλίσεων» και «να χορηγήσει στον Οργανισμό, χωρίς καθυστέρηση, κάθε πρόσβαση που απαιτείται ώστε να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες», αναφέρεται στο κείμενο που είδε το πρακτορείο Reuters την Κυριακή.

Τραμπ: Μόνο «αν συμπεριφερθούν σωστά» θα ξεπαγώσω τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News ότι δεν θα ξεπαγώσει τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε θα άρει τις κυρώσεις πριν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει αυτά τα μέτρα μετά την επίτευξη της συμφωνίας. «Αυτό θα γίνει μετά», είπε. «Ναι. Αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν καλή δουλειά, θα αρχίσουμε να συζητάμε. Ναι.»

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν απαιτούσε ο Λίβανος να συμμετάσχει σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Οι αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον»

Το βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ είναι οι συνεχείς μεταβολές και οι αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον, υποστήριξε σε δηλώσεις του στο CNN ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών. Οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν εντείνει την πίεση στην ήδη εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος ανακοίνωσαν απώλειες στρατιωτικού προσωπικού στον νότιο Λίβανο. Η ισραηλινή πλευρά επιμένει ότι οι επιχειρήσεις της στοχεύουν τη Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει την παράταση της εκεχειρίας που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές στον νότιο Λίβανο, ενόψει πιθανών στρατιωτικών πληγμάτων, καθώς οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Στην Τεχεράνη ο Νακβί

Στο μεταξύ, στην Τεχεράνη, βρέθηκε την Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί. Ο Νακβί συναντήθηκε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο πλαίσιο νέου γύρου διαβουλεύσεων που πραγματοποιείται με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν παρέδωσε ένα μήνυμα από το Ισλαμαμπάντ που απευθυνόταν στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με το κανάλι του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αραγτσί στο Telegram.

Το μήνυμα προερχόταν από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει το Ισλαμαμπάντ στις προσπάθειες διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.

Οι δύο υπουργοί εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις Ιράν-Πακιστάν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την πρόοδο των εν εξελίξει διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίες διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Τα βασικά σημεία διαφωνίας

Παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να είναι σημαντικές.

Μεταξύ των βασικών σημείων διαφωνίας είναι:

το ιρανικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου,

τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η Τεχεράνη,

η απαίτηση του Ιράν για αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό,

η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

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