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09.06.2026 08:22

Οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο: Ζευγάρι πήρε τον γιο του αγκαλιά και βούτηξε στο κενό από τον 36ο όροφο

09.06.2026 08:22
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Μία οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Λονδίνο, καθώς ένα ζευγάρι και ο 9χρονος γιος τους σκοτώθηκαν πέφτοντας από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους.

Τα θύματα ήταν ο 47χρονος Rakesh Pai, η 46χρονη σύζυγός του Aditi Paralkar και ο γιος τους Sid. Η οικογένεια διέμενε στον 36ο όροφο του 45ώροφου ουρανοξύστη Highpoint στο Elephant and Castle, στο νότιο Λονδίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 27ης Μαΐου όταν γονείς και παιδί έπεσαν από ύψος 122 μέτρων.

Λονδίνο: Τι εξετάζουν οι Αρχές -Βαριά άρρωστο το παιδί του ζευγαριού

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανή δολοφονία-αυτοκτονία, αφού το παιδί, που έπασχε από ανίατη ασθένεια, είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο για να περάσει τις τελευταίες του ημέρες στο σπίτι.

O Sid, είχε γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν μερικώς ανάπηρος και υπέφερε επίσης από μαθησιακές δυσκολίες και νόσο στα νεφρά.

Η εκπαίδευσή του γινόταν στο σπίτι, με τη μητέρα του να έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας και της διδασκαλίας του.

Φίλοι της οικογένειας ανέφεραν ότι η Aditi αντιμετώπιζε κατάθλιψη και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία επιδεινώθηκαν εξαιτίας της κατάστασης του γιου της.

Αναφορές κάνουν επίσης λόγο για μεγάλη απογοήτευση των γονέων μετά την απόφαση να σταματήσει η νοσοκομειακή του περίθαλψη.

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην Ινδία πριν από περίπου έξι χρόνια, για να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα ο Sid, και να έχει μεγαλύτερη υποστήριξη από συγγενείς και φίλους η Aditi στη Βομβάη. Επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι, καθώς οι θεραπείες στην Ινδία δεν είχαν βελτιώσει την κατάσταση του παιδιού.

Σύμφωνα με φίλους, η πίεση που βίωνε η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Όμως αμφισβητούν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο «σύμφωνο αυτοκτονίας».

Όπως ανέφεραν αν και η Aditi φαινόταν να δυσκολεύεται περισσότερο να διαχειριστεί την κατάσταση, ο σύζυγός της ήταν ψύχραιμος παρά τις δυσκολίες.

Το ζευγάρι είχε σπουδάσει σε κορυφαία πανεπιστήμια της Ινδίας και είχε μετακομίσει στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο Rakesh είχε εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και η Aditi είχε εργαστεί σε ανώτερες θέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Διατηρούσαν επίσης τη δική τους επιχείρηση συμβούλων.

Προσωρινά διέμεναν στο συγκρότημα Highpoint με ενοίκιο 3.800 λίρες τον μήνα, ενώ σχεδίαζαν να εγκατασταθούν μόνιμα σε διαμέρισμα που είχαν αγοράσει και θα ανακαίνιζαν στην περιοχή Clapham.

Γονείς και παιδί εντοπίστηκαν νεκροί στην εσωτερική αυλή του συγκροτήματος όπου διέμεναν. Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν να τους επαναφέρουν χωρίς επιτυχία.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι είχαν ακούσει φωνές και έντονες διαμάχες τις προηγούμενες εβδομάδες. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι αντιμετωπίζονται ως «αιφνίδιοι». Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν θα διαπιστωθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί.

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