Ένα επιθετικό ελικόπτερο Apache του αμερικανικού στρατού κατέπεσε τη Δευτέρα (8/6) κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση του περιστατικού, τα δύο μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν.

Πάντως, παραμένει ακόμα άγνωστο εάν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, υπέστη μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία.

Το ρεπορτάζ πρόσθεσε ότι αυτή θα ήταν η πρώτη περίπτωση κατάρριψης Apache από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον Φεβρουάριο, με την Ισλαμική Δημοκρατία να ισχυρίζεται ότι κατέρριψε 30 drones MQ-9 Reaper στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επομένων ωρών.

Breaking news: A U.S. Army Apache helicopter went down near the Strait of Hormuz on Monday, and the two crew members were said to be safely rescued.https://t.co/FQAfhwtx5l — The New York Times (@nytimes) June 9, 2026

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ελικόπτερα AH-64 Apache για να περιπολούν τη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν επιθέσεις μικρών σκαφών και να καταρρίψουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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