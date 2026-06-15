Σύγκρουση ελικοπτέρων στη Βραζιλία: Ο τραγουδιστής Oliver Tree και ο YouTuber Gaspi ανάμεσα στους νεκρούς (photos/videos)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βραζιλία την Κυριακή (14/06), μετά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο δυτικό Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής της εναλλακτικής ποπ και διαδικτυακή προσωπικότητα, Όλιβερ Τρι βρισκόταν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα, όπως ανέφερε πηγή της αστυνομίας στο AFP.

Παράλληλα, ανάμεσα στα θύματα είναι και ο YouTuber Γκάσπαρ Πριμ, γνωστός και ως Γκάσπι, ο οποίος έχει σχεδόν 7,5 εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 32χρονος Τρι -με το χαρακτηριστικό κούρεμα «καπελάκι»- ήταν γνωστός για επιτυχίες όπως τα Life Goes On, Miss You και Alien Boy.

Συνδύαζε τη μουσική με τις φάρσες και την παρωδία, το «τρολάρισμα» στο διαδίκτυο και την εκτέλεση ακροβατικών υψηλού κινδύνου σε μερικά από τα βίντεό του.

Πολλοί θαυμαστές του στα κοινωνικά δίκτυα αναρωτήθηκαν αρχικά αν οι αναφορές για τον θάνατό του ήταν άλλη μια από τις φάρσες του.

Ο Τρι έχει πάνω από 11 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, με τα κορυφαία τραγούδια του να έχουν ακουστεί πάνω από 700 εκατομμύρια φορές.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Τα ελικόπτερα κατέπεσαν στο πάρκινγκ μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέκαψε τουλάχιστον 20 οχήματα.

Μια δήλωση των πυροσβεστών ανέφερε ότι οι αρχικές αναφορές υποδεικνύουν σύγκρουση στον αέρα, προσθέτοντας ότι «έχουν επιβεβαιωθεί έξι θάνατοι, όλοι ήταν μέλη των πληρωμάτων των ελικοπτέρων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα».

Ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, δήλωσε ότι υπήρχαν «ξένοι υπήκοοι σε ένα από τα ελικόπτερα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

JUST IN: 2 helicopters collide and crash in Rio de Janeiro, killing all 6 people on board pic.twitter.com/3Op4SRz3Ue June 14, 2026

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αντισυνταγματάρχης Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil στο σημείο ότι δεν ήταν σαφές πώς ακριβώς προκλήθηκε το δυστύχημα.

«Τμήματα του αεροσκάφους είναι διάσπαρτα εκατοντάδες μέτρα μακριά, επομένως οι πληροφορίες που έχουμε είναι ακόμη πολύ προκαταρκτικές. Πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας τις ηχογραφήσεις και τα βίντεο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη», είπε.

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