Λαύρα των Σπηλαίων: Το Κίεβο «δείχνει» η Μόσχα – «Χτυπήθηκε από αμερικανικό Patriot της ουκρανικής αεράμυνας» (videos)

Αλληλοκατηγορίες σχετικά με το χτύπημα στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ανταλλάσουν Κίεβο και Μόσχα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα της Ρωσίας κατά του χριστιανικού πολιτισμού μέχρι σήμερα».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε ότι η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης έχει ήδη σβήσει τη φωτιά στη στέγη του καθεδρικού ναού.

Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

«Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία δείχνει στον κόσμο την πρόθεσή της να συνεχίσει τον πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια απάντηση από τις χώρες της G7, οι οποίες συγκεντρώνονται τώρα για τη σύνοδο κορυφής τους – και αυτή η απάντηση να είναι αποφασιστική και ουσιαστική: περισσότερη πίεση στον επιτιθέμενο και περισσότερη υποστήριξη για την αεράμυνα της Ουκρανίας», τόνισε.

Η Μόσχα από την πλευρά της απάντησε ότι η φωτιά δεν προέκυψε από δική της επίθεση, αλλά από αμερικανικό πύραυλο Patriot της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν σχεδιάζουν ούτε πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Διεθνής κατακραυγή

Η Γαλλία, από την πλευρά της, καταδίκασε σήμερα τα νεότερα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό να συγκρίνει την επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας με τον βομβαρδισμό του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων ή της βασιλικής του Σεν Ντενί.

«Πρόκειται για μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της ⁠UNESCO, το οποίο, για εμάς στη Γαλλία, είναι αντίστοιχο με το να έχει βομβαρδιστεί η Παναγία των Παρισίων ή η (βασιλική του) Σεν Ντενί, το οποίο είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπαρό, προσερχόμενος σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Smoke and flames rise from the Dormition Cathedral in the Orthodox complex of the Kyiv Pechersk Lavra following a Russian missile strike on the Ukrainian capital pic.twitter.com/wvRvRpOzI2 — AFP News Agency (@AFP) June 15, 2026

Η επίθεση της Ρωσίας κατά του μοναστηριού είναι απολύτως αδικαιολόγητη, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προσθέτοντας ότι το Παρίσι θα συνεχίσει να εργάζεται κατά την διάρκεια της συνόδου των G7 για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.

«Η επίθεση αυτή ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, μαζί με τους συμμάχους και εταίρους μας, για να εργασθούμε για μία ειρηνευτική συμφωνία, την οποία πεισματικά αρνείται η Ρωσία. Θα εργασθούμε επ΄αυτού στην G7 στο Εβιάν», τόνισε.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι τα πλήγματα της Ρωσίας που προκάλεσαν ζημιές στο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου.

Η σημασία της Λαύρας των Σπηλαίων

Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου (Kyiv Pechersk Lavra) είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο σημαντικά μοναστήρια της Ρωσίας του Κιέβου (Kyivan Rus), το οποίο ιδρύθηκε το 1051 και αποτελεί σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο για πολλούς Ουκρανούς, καθώς και έναν σημαντικό τόπο προσκυνήματος.

Το συγκρότημα είναι διάσημο για τα ιστορικά του αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένου του Μεγάλου Καμπαναριού της Λαύρας, ύψους 96,5 μέτρων – ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Κιέβου.

Το μνημείο περιλαμβάνει πολλά αξιοσημείωτα κτίρια: την Εκκλησία της Πύλης της Αγίας Τριάδας, τον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Μουσείο Ιστορικών Θησαυρών της Ουκρανίας, το Μουσείο Μινιατούρων, τη Βιβλιοθήκη της Λαύρας, την Κατοικία του Μητροπολίτη και το Μουσείο Θεατρικής, Μουσικής και Κινηματογραφικής Τέχνης της Ουκρανίας.

Ένα από τα πιο μοναδικά τμήματα της Λαύρας είναι το σύστημα σπηλαίων της, το οποίο εκτείνεται σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα κάτω από τη γη. Κατά τον 11ο-12ο αιώνα, μοναχοί ζούσαν σε αυτά τα σπήλαια. Σήμερα, η Λαύρα εξυπηρετεί θρησκευτικούς, ιστορικούς και τουριστικούς σκοπούς, καθώς οργανώνονται περίπατοι μέσα από τα στενά τούνελ και επισκέψεις στα ταπεινά κελιά των μοναχών, όπου φαίνονται τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται εκεί.

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