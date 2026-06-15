Φιλιππίνες: Δύο νεκροί σε καμπ ομάδας μπάσκετ πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ – H εν διαστάσει σύζυγός του και η κόρη της τον κατηγορούν για κακοποιήσεις

Στο στόχαστρο έχει βρεθεί ένας πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ καθώς κατά τη διάρκεια ενός καμπ, πνίγηκαν δύο νεαροί αθλητές του, ηλικίας 18 και 19 ετών, από το πανεπιστήμιο Ateneo de Manila.

Ο Ταμπ Μπάλντουιν θεωρείται υπόλογος γιατί επέτρεψε στον Ρενέ Μπατερμπόνια και τον Αντιβίνε Αντίλι, να πάνε στη θάλασσα, σε σημείο που γνώριζαν πως υπάρχουν επικίνδυνα ρεύματα.

Ο Μπάλντουιν, που δεν έβγαλε ολόκληρη τη σεζόν το 2007 στον ΠΑΟΚ, θεωρείται από τους γονείς των δύο παιδιών ως ο κύριος υπεύθυνος της τραγωδίας.

«Θέλουμε απαντήσεις για όσα συνέβησαν. Λέτε ότι ήταν ατύχημα αλλά δεν μου έχετε δώσει εξηγήσεις και απαντήσεις γιατί ήταν ατύχημα και γιατί πέθανε το παιδί μου» δήλωσε η μητέρα του 18χρονου Μπατερμπόνια.

Divine’s parents found out about what happened on social media before Ateneo even bothered to notify them pic.twitter.com/3K5VmfAbCO — marv (@mvn_dn) June 14, 2026

Τι είπε ο ίδιος για το δυστύχημα

Ο Μπάλντουιν επιχείρησε να παρουσιάσει την δική του πλευρά όσων συνέβησαν την ημέρα που πνίγηκαν οι δύο νεαροί.

«Ως προπονητής, μας έχει ανατεθεί η ανάπτυξη των μπασκετμπολιστών μας, η εξέλιξη αυτών των νέων ανδρών σε μελλοντικούς επαγγελματίες, αλλά κυρίως, ως προπονητής, μου έχετε εμπιστευτεί εσείς, οι γονείς και οι οικογένειες, πρώτα και κύρια, την ευημερία τους. Και σε αυτό, νιώθω ότι έχω αποτύχει. Και λυπάμαι. Εκείνη τη μοιραία ημέρα που στείλαμε τους παίκτες για μια συνηθισμένη προπόνηση σε αυτό που θεωρούσαμε ρηχά νερά, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιήσαμε πως βρίσκονταν σε επικίνδυνα νερά και κάναμε ό,τι μπορούσαμε ως προπονητές, ως υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση, οι ίδιοι οι παίκτες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασφαλίσουν ότι όλοι θα έφταναν πίσω στην ακτή με ασφάλεια.

Και τότε συνειδητοποιήσαμε ότι δεν το είχαμε καταφέρει αυτό. Εκείνη τη στιγμή, βίωσα το να βρίσκεται κάποιος στο πιο σκοτεινό μέρος που μπορεί να φανταστεί κανείς, και όμως ήξερα ταυτόχρονα ότι καλοί άνθρωποι, άνθρωποι που είχαν κάνει καταπληκτική δουλειά μεγαλώνοντας αυτούς τους δύο νεαρούς άνδρες, θα βρίσκονταν σε ένα ακόμη πιο σκοτεινό, πιο φρικτό μέρος. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι είχα αποτύχει. Απέτυχα ως ηγέτης.

Ένιωσα ότι είχα αποτύχει ως προπονητής. Σίγουρα ένιωσα ότι είχα αποτύχει ως φίλος του Ντιβινί και του Ρενέ, και όταν αργότερα αντιμετώπισα την ομάδα για να προσπαθήσω να γίνω ηγέτης εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι τους απογοήτευσα κι αυτούς. Εχω οικογένεια, πρέπει να βοηθήσω την οικογένειά μου. Πρέπει να είμαι καλύτερος γι’ αυτούς αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο» είπε.

Οι καταγγελίες της εν διαστάσει συζύγου του και της κόρης της για κακοποιήσεις

Αυτό που προκαλεί ωστόσο αίσθηση, είναι η αντίδραση της εν διαστάσει συζύγου του, Εφης Καλογήρου, η οποία είπε ότι τα παιδιά γενικότερα δεν ένιωθαν ασφαλή δίπλα του. Με αφορμή την τελευταία δήλωσή του, ότι έχει κι αυτός οικογένεια, η Καλογήρου είπε πως ο Μπάλντουιν δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά τους και τον κατηγόρησε ως επικίνδυνο άτομο.

«Είμαι παντρεμένη με τον Ταμπ Μπάλντουιν από το 2011. Είμαι ακόμα νόμιμα παντρεμένη μαζί του. Ωστόσο, στις αρχές του 2020, έπρεπε να τον αφήσω για την ασφάλειά μου και την ασφάλεια των παιδιών μου. Αυτή η δήλωση αποτελεί απάντηση στην τελευταία του συνέντευξη και τα σχόλιά του σχετικά με την οικογένειά του. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν εκπροσωπεί εμένα ή τα παιδιά μου» είπε.

Μάλιστα, άφησε υπονοούμενα για κακοποιήσεις παιδιών.

PAGPORMA NI BALDWIN SA MGA ESTUDYANTE, TINAWAG NI QUIMPO NA ‘SICKNESS’



Inilabas ng New Zealand-based lawyer na si Tudor Clee ang umano’y lumang audio clip ng pag-uusap nina Efi Baldwin, asawa ni Coach Tab Baldwin, Giota Kalogirou, anak ni Coach Baldwin, at Coach Epok Quimbo… pic.twitter.com/E6Y8MlWhv7 June 14, 2026

«Εκείνη την εποχή, ενημέρωνα επανειλημμένα το Πανεπιστήμιο Ateneo de Manila ότι τα παιδιά δεν ήταν ασφαλή κοντά του και προέτρεψα το πανεπιστήμιο να αναλάβει δράση και να τον απομακρύνει από την πανεπιστημιούπολη. Αντίθετα, αυτό που ακολούθησε ήταν μια εκστρατεία εκφοβισμού και φίμωσης» είπε.

Αναδημοσίευσε και βίντεο με στέλεχος του πανεπιστημίου το 2019, στον οποίο έλεγε πως ο Μπάλντουιν «κυνηγούσε κοριτσάκια», με τον άνδρα που μιλούσε, να της απαντά πως «το ξέρω και τον έχω προειδοποιήσει. Του είπα να σταματήσει».

@epokquimps does this jog your memory? You have four kids right?



Every parent at @ateneodemanilau deserves the truth. https://t.co/h4B8dASxLN — Giota Kalogirou (@giotajourno) June 14, 2026

Άλλος χρήστης που γνωρίζει τον Μπάλντουιν, ανέφερε πως όσο ήταν παντρεμένος, πήγαινε ιερόδουλες στο σπίτι τους, ενώ αναδημοσίευσε πρόστυχα μηνύματα που έστελνε σε νεαρά κορίτσια.

Διαβάστε επίσης

Λαύρα των Σπηλαίων: Το Κίεβο «δείχνει» η Μόσχα – «Χτυπήθηκε από αμερικανικό Patriot της ουκρανικής αεράμυνας» (videos)



Αμερικανο-Ιρανική Συμφωνία Ειρήνης ή εύθραυστη ανακωχή;

Η Βρετανία θα απαγορεύσει στους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα social – «Να φέρουμε πίσω την παιδικότητα στα παιδιά»