«Θα, θα, θα»: Το… προεκλογικό βίντεο του Ανδρέα Λοβέρδου

Την ρητορική της παροχολογίας που «φουντώνει» κάθε φορά που πλησιάζει η περίοδος των εκλογών σχολίασε με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.

Από τον Γερολιμένα στη Μάνη, όπου βρέθηκε για την Πρωτομαγιά, ο υποψήφιος με τη ΝΔ αυτή την φορά Ανδρέας Λοβέρδος έβγαλε έναν διαφορετικό… λόγο καθώς στην ομιλία του κυριάρχησε μόνο το «θα».

«Θα, θα, θα, θα, θα» είπε στο φανταστικό κοινό ο Ανδρέας Λοβέρδος γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «χωρίς άλλα λόγια».

