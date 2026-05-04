Η Κάμερον Ντίαζ έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί. Η 53χρονη ηθοποιός και ο μουσικός Μπέντζι Μάντεν, έκαναν γνωστό ότι σήμερα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι.

Η Ντίαζ είχε καταφέρει να κρατήσει μυστική την εγκυμοσύνη της καθώς δεν είχε κυκλοφορήσει η είδηση του ευχάριστου γεγονότος.

Σε ανάρτησή του, ο Μάντεν έγραψε: «Η Κάμερον και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι να ανακοινώσουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, Νότας Μάντεν. Καλώς ήρθες στον κόσμο γιε μας!! Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας – τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα, και είμαστε ευγνώμονες!!! Περνάμε υπέροχα. Στέλνουμε όλες τις καλύτερες ευχές μας – η οικογένεια Μάντεν».

Η Κάμερον Ντίαζ και ο Μπέντζι Μάντεν παντρεύτηκαν το 2015 και έχουν άλλα δύο παιδιά: την 7χρονη Ράντιξ και τον 2 ετών Κάρντιναλ, οι οποίοι γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας.

