Met Gala: «Όχι κινητά, όχι selfies, όχι… σκόρδο – Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι stars

Το Met Gala επιστρέφει απόψε στη Νέα Υόρκη και, όπως κάθε χρόνο, όλα τα βλέμματα στρέφονται στα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται τη Δευτέρα 4 Μαΐου, με θέμα την έκθεση «Costume Art» και dress code «Fashion Is Art», δίνοντας στους καλεσμένους την ευκαιρία να μετατρέψουν το κόκκινο χαλί σε μια πραγματική… γκαλερί μόδας.

Το περιζήτητο «κόκκινο χαλί»

Το Met Gala δεν είναι απλώς ένα ακόμη celebrity event. Θεωρείται η πιο σημαντική βραδιά της μόδας, με τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη να εμφανίζονται με δημιουργίες που συζητιούνται για μέρες — άλλοτε για την έμπνευση και άλλοτε γιατί γίνονται viral για όλους τους… λάθος λόγους.

Πίσω όμως από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, τα φλας και τα σχόλια στα social media, υπάρχει ένα αρκετά αυστηρό πλαίσιο κανόνων που οι καλεσμένοι καλούνται να ακολουθήσουν.

Όχι κινητά και selfies μέσα στο gala

Ένας από τους πιο γνωστούς κανόνες του Met Gala είναι το no-phone policy μέσα στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι καλεσμένοι δεν ενθαρρύνονται να τραβούν φωτογραφίες, βίντεο ή selfies, καθώς το δείπνο και όσα συμβαίνουν μετά το κόκκινο χαλί κρατούνται παραδοσιακά μακριά από τα social media.

Βέβαια, αυτός ο κανόνας έχει «σπάσει» αρκετές φορές στο παρελθόν, με διάσημες bathroom selfies να γίνονται viral και να δείχνουν ότι ακόμη και στο πιο αυστηρό fashion event του κόσμου, οι celebrities δυσκολεύονται να αφήσουν το κινητό στην άκρη, ακόμη κι αν το επιτάσσει η Άννα Γουίντουρ.

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά

Ένας ακόμη κανόνας αφορά το κάπνισμα, το οποίο απαγορεύεται μέσα στο μουσείο.

Η απαγόρευση συνδέεται τόσο με τους κανόνες του χώρου όσο και με τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης για τους εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Στην περίπτωση του Met Gala, όμως, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η εκδήλωση πραγματοποιείται ανάμεσα σε έργα τέχνης, πολύτιμα εκθέματα και couture δημιουργίες αξίας χιλιάδων — ή και εκατομμυρίων — δολαρίων.

Προσοχή στο φαγητό: όχι σε ό,τι λερώνει

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι αναφορές γύρω από το μενού της βραδιάς.

Στο δείπνο αποφεύγονται τροφές που μπορούν να λερώσουν, να μυρίσουν έντονα ή να δημιουργήσουν αμήχανες στιγμές στους καλεσμένους.

Ανάμεσα στα παραδείγματα που αναφέρονται συχνά είναι η bruschetta, αλλά και υλικά όπως σκόρδο, κρεμμύδι ή μαϊντανός. Ο λόγος είναι απλός: κανείς δεν θέλει λεκέδες σε πανάκριβα outfits ή κακή αναπνοή στο πιο φωτογραφημένο δείπνο της χρονιάς.

Μην αγγίζετε τα έργα τέχνης

Οι καλεσμένοι καλούνται επίσης να σεβαστούν τον χώρο του Metropolitan Museum of Art.

Αυτό σημαίνει — αυτονόητα αλλά αυστηρά — ότι δεν αγγίζουν τα έργα τέχνης. Το Met Gala μπορεί να μοιάζει με celebrity party, όμως στην πραγματικότητα παραμένει ένα φιλανθρωπικό gala μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου.

Το φετινό θέμα: «Fashion Is Art»

Φέτος, η έκθεση «Costume Art» εξετάζει τη σχέση του ντυμένου σώματος με την τέχνη και την ιστορία της μόδας, συνδυάζοντας ενδύματα με έργα από τις συλλογές του μουσείου.

Το dress code «Fashion Is Art» αφήνει μεγάλο περιθώριο για θεαματικές εμφανίσεις, κάτι που σημαίνει ότι το φετινό κόκκινο χαλί αναμένεται να δώσει άφθονο υλικό για σχόλια, memes και viral στιγμές.

Ποιοι παρουσιάζουν

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν φέτος οι Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams και Anna Wintour, ενώ το κόκκινο χαλί θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Vogue.

Το livestream ξεκινά στις 6 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης, δηλαδή στη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης 5 Μαΐου ώρα Ελλάδας.

