BOAK: Kυκλοφοριακό έμφραγμα λόγω… απροειδοποίητων έργων και χωρίς εναλλακτική διαδρομή – «Έπρεπε να δουλέψουν νύχτα»

Γολγοθά πέρασαν οι οδηγοί που θέλησαν να κινηθούν στην οδό Χανίων – Ρεθύμνου, τον γνωστό ΒΟΑΚ, καθώς, όπως καταγγέλλεται, όχι μόνο δεν υπήρξε ανακοίνωση για την έναρξη εργασιών στον δρόμο αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για εναλλακτική διαδρομή, ούτε καν για ασθενοφόρα και πυροσβεστικά.

Αυτή η έλλειψη στοιχειώδους πρόβλεψης εναλλακτικών διαδρομών, καθιστά τη σημερινή ταλαιπωρία «ως μια άσκηση που θα δοκιμάσει τα νεύρα μας τα επόμενα χρόνια», σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή, που μίλησε στο Zarpa Radio 89,6.

Όπως επιβεβαίωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων δεν είχε εκδοθεί καμία ανακοίνωση προς τα μέσα για την έναρξη των εργασιών, με αποτέλεσμα οι πολίτες να χάσουν ακόμη και σοβαρά ιατρικά ραντεβού.

Ο κ. Καλογερής εμφανώς ενοχλημένος για την απροειδοποίητη έναρξη των εργασιών ασφαλτόστρωσης στην εθνικό οδό στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών δήλωσε πως δέχθηκε σφοδρή κριτική στα όρια της απειλής, λέγοντας χαρακτηριστικά πως:

«Δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση ούτε ανεπίσημη, απλά εισπράττουμε την οργή του κόσμου, ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει και παίρνει εδώ τηλέφωνο. Μου ζητούν να παραιτηθώ, να αυτοπυρποληθώ και διάφορα άλλα, προκειμένου να λυθεί αυτό το φοβερό πρόβλημα. Δυστυχώς είναι μεγάλο θέμα, επικοινωνήσαμε με την εταιρεία και την Τροχαία ΒΟΑΚ και αύριο θα είναι η ίδια κατάσταση για να το γνωρίζει ο κόσμος. Όσοι μπορούν να το αποφύγουν θα είναι καλό».

Καμία πρόβλεψη για εναλλακτική διαδρομή

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν εργασίες στον νέο ΒΟΑΚ, μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί το ζήτημα της εναλλακτικής διαδρομής, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να εγκλωβιστούν μέχρι και δυο ώρες σε μια λωρίδα, χωρίς διέξοδο, αφού ήταν τοποθετημένα κολονάκια.

Ο κ. Καλογερής ερωτηθείς για το αν υπάρχει δυνατότητα να περάσει από το σημείο ένα έκτακτο περιστατικό, ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό, είπε πως «είναι τεράστιο θέμα».

«Αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον δρόμο από Μαλάξα, Κεραμειά και Μεγάλα Χωράφια. Ο ΒΟΑΚ είναι μια άσκηση που θα δοκιμάσει τα νεύρα μας τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ έντονα και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’αυτό. Ο ΒΟΑΚ είναι μια ανεπτυγμένη περιοχή, το τεχνικό κομμάτι λύνεται, έχει προχωρήσει η επιστήμη, τα υλικά τα μηχανήματα, αυτό που δεν έχει λυθεί ο εναλλακτικός δρόμος που θα μπορέσει να πάρει την κυκλοφορία και θα πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύεται ο ΒΟΑΚ.

Τώρα προέχουν τα έργα οδικής ασφάλειας, αύριο μεθαύριο θα έχουμε τον ίδιο ΒΟΑΚ, ο οποίος θα βελτιώνεται κατά 50% στον υφιστάμενο δρόμο, ο οποίος θα πρέπει να παραμένει και ανοιχτός, οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει».

Στο μεταξύ, ερωτηθείς ο Αντιπεριφερειάρχης για το πότε ξεκίνησαν και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο, ξεκαθάρισε πως θα ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.

«Είχαμε προειδοποιήσει τον εργολάβο – Έπρεπε να δουλέψουν νύχτα»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου εξήγησε ότι ήρθε σε άμεση επαφή τόσο με την ΤΕΡΝΑ που είναι ο παραχωρησιούχος, όσο και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, ώστε να μην ξαναγίνουν τέτοιες παρεμβάσεις χωρίς ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από ώρες παράλυσης του οδικού δικτύου στη Σούδα, η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη 1 το μεσημέρι, οι οποίες ήταν ήδη σε ισχύ σήμερα και αύριο καθώς μπήκε εργοταξιακό φανάρι κοντά στο Πλατάνι.

«Υπήρξαν τεράστιες ουρές, τεράστιες καθυστερήσεις και τεράστιος εκνευρισμός ο οποίος ξεσπάει και εδώ παρότι δεν έχουμε καμία σχέση» σημείωσε ο κ.Καλογερής, υπογραμμίζοντας ότι «τους είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα. Τους είχαμε δώσει χρονοδιάγραμμα μέχρι Απρίλη για τέτοιες παρεμβάσεις γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κλείνει ο δρόμος για εκ περιτροπής κυκλοφορία με φανάρι. (…)

Να δεχτώ ότι έπρεπε να γίνει το έργο οπωσδήποτε.

Όμως έπρεπε να μας έχουν ενημερώσει, να αναζητήσουμε εναλλακτική λύση.

Και κυρίως να το ξέρει ο κόσμος να μην πηγαίνει να εγκλωβίζεται» ανέφερε, τονίζοντας πως «πρέπει να πάρει ένα μήνυμα και το Υπουργείο και οι παραχωρησιούχοι ότι θα πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης.

«Για σήμερα παράδειγμα, έπρεπε να επιλέγουν νυχτερινή κατασκευή, έπρεπε να μπουν 12 με 7 να δουλέψουν.

Αυτή η λύση Δευτέρα πρωί δεν είναι αποδεκτή» εξηγώντας πως ήδη ήρθε σε επαφή με την εταιρία και με το Υπουργείο ώστε να αποφευχθούν αυτά στο μέλλον.

«Η πιο δύσκολη εξίσωση είναι να γίνει ο νέος ΒΟΑΚ με τον δρόμο σε λειτουργία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

