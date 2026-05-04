Ηλεκτρικός: Συρμός βγήκε εκτός αποβάθρας στον Άγιο Νικόλαο – Δεύτερο περιστατικό σε ένα μήνα

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα καταγράφεται περιστατικό με συρμό του ηλεκτρικού να μην μπορεί να φρενάρει εγκαίρως, υπερβαίνοντας την αποβάθρα επιβίβασης/αποβίβασης, αυτή τη φορά στον σταθμό Άγιος Νικόλαος στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με τον συρμό να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα και να συνεχίζει μέχρι τον επόμενο σταθμό, όπου αποβίβασε τους επιβάτες. Στη συνέχεια αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο στον Πειραιά, ώστε να εξεταστεί η κατάσταση του συστήματος πέδησης.

Η ΣΤΑΣΥ επιβεβαίωσε το γεγονός, διευκρινίζοντας ότι εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο συρμός δεν αποβίβασε επιβάτες στον Άγιο Νικόλαο λόγω της υπέρβασης αποβάθρας και η αποβίβαση έγινε στον επόμενο σταθμό, όπως προβλέπεται.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας, σημειώνοντας ότι τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ωστόσο, η απόσυρση για τεχνικό έλεγχο πραγματοποιείται τυπικά για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας κρίσιμων συστημάτων, όπως τα φρένα.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 17 Απριλίου, όταν συρμός στην περιοχή των Πετράλωνα είχε υπερβεί αποβάθρα, με αποτέλεσμα να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία ελέγχου.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Συρμός στη Γραμμη 1 στις 09:10 το πρωί έκανε υπέρβαση αποβάθρας για λίγα μέτρα στον σταθμό Άγιο Νικόλαο και όπως προβλέπουν οι διαδικασίες λειτουργίας, δεν αποβίβασε τους επιβάτες στον συγκεκριμένο σταθμό, αλλά στον επόμενο, όπου και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για τεχνικό έλεγχο.

Περιστατικά υπέρβασης αποβάθρας έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα ασφάλειας για την κυκλοφορία των συρμών και τη μετακίνηση των επιβατών».

