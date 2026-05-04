Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (2/5) σε ένα πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στην Χαλκιδική.

Ένας 32χρονος Ουκρανός, κρατώντας μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε οικογένεια επειδή πίστευε ότι ήταν… Ρώσοι.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 21:00. Ο 32χρονος, ο οποίος πάσχει από σχιζοφρένεια, αγχώδη διαταραχή και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, πέρασε στον εξωτερικό χώρο της οικίας της οικογένειας.

Αμέσως επιτέθηκε στον 75χρονο Γερμανό τραυματίζοντας τον στην πλάτη. Με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε την 59χρονη σύντροφο του, επίσης με καταγωγή από την Γερμανία και τελικά χτύπησε στο πρόσωπο και τον 40χρονο γιο της 59χρονης.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο και τελικά συνέλαβαν τον 32χρονο Ουκρανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, τον νόμο περί όπλων και για έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το iefimerida, οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Κασσάνδρας και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου χρειάστηκε η νοσηλεία της χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Κατά την διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του κατηγορούμενου, εντοπίστηκε το μαχαίρι ενώ στο σημείο της επίθεσης μετέβη ειδικό κλιμάκιο για εξερεύνηση και φωτογράφηση του χώρου.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μουδανιών.

