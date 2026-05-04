Πώς ο Βορίδης περιγράφει με απλά λόγια και χωρίς να τον πιέζει κανείς όλη την αποτυχία του Κράτους – και της κυβέρνησης  

Ακόμα και η πιο γλαφυρή περιγραφή του πιο σκληρού επικριτή της κυβέρνησης δεν θα μπορούσε με τόσο ευστοχία και αποκαλυπτική προσέγγιση, όπως αυτή που έκανε ο Μάκης Βορίδης, να δώσει την εικόνα της πλήρους αποτυχίας του ελληνικού κράτους και της ίδιας της κυβέρνησης.

Ο Βορίδης όμως έχει εκείνη τη σπάνια ικανότητα να λέει τα πράγματα με επεξηγηματικό, χειρουργικό, λαϊκό τρόπο, έτσι ώστε να μην μένει καμία σκιά, καμία απορία.

Τι περιέγραψε ο Μάκης; Μα, την εκκωφαντική ανικανότητα και την αναχρονιστική λειτουργία του Κράτους. Τι επιτελικά σχήματα, τι ψηφιακές επαναστάσεις, τι Ελλάδα 2.0 και όλα αυτά;

Το Κτηματολόγιο (για το Κορωπί είπε ο Μάκης, αλλά προφανώς ισχύει παντού) δεν δίνει επί οκτώ μήνες το απαραίτητο πιστοποιητικό σε έναν πολίτη για να κάνει μία μεταβίβαση ακινήτου! Οκτώ μήνες! Για ένα απλό πιστοποιητικό! Για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, όχι για αγορά οικοπέδου στο φεγγάρι – που ενδεχομένως εδώ που τα λένε να είναι και πιο εύκολη διαδικασία.

Ο πολίτης αυτός πήγε στον Βορίδη λοιπόν για να πάρει ο Βορίδης τηλέφωνο στο Κτηματολόγιο (στο Κορωπί, αλλά θα μπορούσε οπουδήποτε) ώστε να εξασφαλίσει ένα πιστοποιητικό το οποίο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να βγαίνει στο πιτς φιτίλι με την ψηφιακή επανάσταση που ζει η Ελλάδα πετά χρόνια τώρα!

Δηλαδή, την έκδοση ενός απλού πιστοποιητικού δεν την καθορίζει η ανάγκη της ταχύτητας, η υποχρέωση και ο σεβασμός του κράτους στον πολίτη, αλλά η δυνατότητα και η διάθεση του πολίτη να ζητήσει εξυπηρέτηση (με το αζημίωτο της ψήφου ως άγραφη συνθήκη) από έναν βουλευτής – τα έλεγε ο Μαυρογιαλούρος, αλλά γελούσαμε.

Ο φίλτατος Μάκης βέβαια θέτει το θέμα πώς πρέπει να λειτουργήσει ο ίδιος ως βουλευτής – και οι συνάδελφοί του ασφαλώς – όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα/αίτημα.

Αλλά αυτό αφορά τον βουλευτή Βορίδη και τον κάθε βουλευτή.

Το θέμα είναι ότι ένα ολόκληρο κράτος, με τον πακτωλό χρημάτων να ρέει προκειμένου να γίνει ψηφιακό, φιλικό και αποτελεσματικό, καταντάει να λειτουργεί με «καύσιμο» τα τηλεφωνήματα των βουλευτών…

