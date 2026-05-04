search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 15:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 14:50

Πώς ο Βορίδης περιγράφει με απλά λόγια και χωρίς να τον πιέζει κανείς όλη την αποτυχία του Κράτους – και της κυβέρνησης  

04.05.2026 14:50
MAKIS_VORIDIS_NEW

Ακόμα και η πιο γλαφυρή περιγραφή του πιο σκληρού επικριτή της κυβέρνησης δεν θα μπορούσε με τόσο ευστοχία και αποκαλυπτική προσέγγιση, όπως αυτή που έκανε ο Μάκης Βορίδης, να δώσει την εικόνα της πλήρους αποτυχίας του ελληνικού κράτους και της ίδιας της κυβέρνησης.  

Ο Βορίδης όμως έχει εκείνη τη σπάνια ικανότητα να λέει τα πράγματα με επεξηγηματικό, χειρουργικό, λαϊκό τρόπο, έτσι ώστε να μην μένει καμία σκιά, καμία απορία.

Τι περιέγραψε ο Μάκης; Μα, την εκκωφαντική ανικανότητα και την αναχρονιστική λειτουργία του Κράτους. Τι επιτελικά σχήματα, τι ψηφιακές επαναστάσεις, τι Ελλάδα 2.0 και όλα αυτά;

Το Κτηματολόγιο (για το Κορωπί είπε ο Μάκης, αλλά προφανώς ισχύει παντού) δεν δίνει επί οκτώ μήνες το απαραίτητο πιστοποιητικό σε έναν πολίτη για να κάνει μία μεταβίβαση ακινήτου! Οκτώ μήνες! Για ένα απλό πιστοποιητικό! Για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, όχι για αγορά οικοπέδου στο φεγγάρι – που ενδεχομένως εδώ που τα λένε να είναι και πιο εύκολη διαδικασία.

Ο πολίτης αυτός πήγε στον Βορίδη λοιπόν για να πάρει ο Βορίδης τηλέφωνο στο Κτηματολόγιο (στο Κορωπί, αλλά θα μπορούσε οπουδήποτε) ώστε να εξασφαλίσει ένα πιστοποιητικό το οποίο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να βγαίνει στο πιτς φιτίλι  με την ψηφιακή επανάσταση που ζει η Ελλάδα πετά χρόνια τώρα!

Δηλαδή, την έκδοση ενός απλού πιστοποιητικού δεν την καθορίζει η ανάγκη της ταχύτητας, η υποχρέωση και ο σεβασμός του κράτους στον πολίτη, αλλά η δυνατότητα και η διάθεση του πολίτη να ζητήσει εξυπηρέτηση (με το αζημίωτο της ψήφου ως άγραφη συνθήκη) από έναν βουλευτής – τα έλεγε ο Μαυρογιαλούρος, αλλά γελούσαμε.

Ο φίλτατος Μάκης βέβαια θέτει το θέμα πώς πρέπει να λειτουργήσει ο ίδιος ως βουλευτής – και οι συνάδελφοί του ασφαλώς – όταν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα/αίτημα.

Αλλά αυτό αφορά τον βουλευτή Βορίδη και τον κάθε βουλευτή.

Το θέμα είναι ότι ένα ολόκληρο κράτος, με τον πακτωλό χρημάτων να ρέει προκειμένου να γίνει ψηφιακό, φιλικό και αποτελεσματικό, καταντάει να λειτουργεί με «καύσιμο» τα τηλεφωνήματα των βουλευτών…

Διαβάστε επίσης

Φαραντούρης: «Στο ΠΑΣΟΚ με καλοδέχθηκαν – Η Γιαννακοπούλου δεν μίλαγε για μένα» (Video)

Εκτός ψηφοδελτίου ΠΑΣΟΚ οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς το 2023 στη Θεσσαλονίκη

«Θα, θα, θα»: Το… προεκλογικό βίντεο του Ανδρέα Λοβέρδου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
varoufakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάνης Βαρουφάκης: Γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχω στο ντοκιμαντέρ “Στο χιλιοστό”: Παραποίηση, συσκότιση και πλαστογράφηση της ιστορίας 

KASSELAKIS_STEFANOS_eurokinissi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανοίγει στο Διαδίκτυο απευθείας γραμμή με τους πολίτες

marinakis_tsoukalas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: «Προσπάθεια εξαπάτησης» – «Διαστρέβλωση»

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία – Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

MAKIS_VORIDIS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πώς ο Βορίδης περιγράφει με απλά λόγια και χωρίς να τον πιέζει κανείς όλη την αποτυχία του Κράτους – και της κυβέρνησης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

shoygu_putin_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Συναγερμός στη Μόσχα - Σε... κλοιό ασφαλείας ο Πούτιν μετά τη δολοφονία Ρώσων στρατηγών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 15:23
varoufakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάνης Βαρουφάκης: Γιατί αρνήθηκε να συμμετάσχω στο ντοκιμαντέρ “Στο χιλιοστό”: Παραποίηση, συσκότιση και πλαστογράφηση της ιστορίας 

KASSELAKIS_STEFANOS_eurokinissi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανοίγει στο Διαδίκτυο απευθείας γραμμή με τους πολίτες

marinakis_tsoukalas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: «Προσπάθεια εξαπάτησης» – «Διαστρέβλωση»

1 / 3