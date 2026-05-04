ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 15:21
04.05.2026 13:17

Εκτός ψηφοδελτίου ΠΑΣΟΚ οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς το 2023 στη Θεσσαλονίκη

Εκ θεμελίων είναι οι αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, μετά και την αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη από το κόμμα.

Βλέπετε, οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς στις εκλογές του 2023, δεν θα είναι πλέον στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος στην επόμενη αναμέτρηση – για διαφορετικούς λόγους βέβαια.

Πρώτος τον Μάιο του 2023 ήταν ο Χάρης Καστανίδης (8485 σταυρούς), δεύτερος ο Αντώνης Σαουλίδης (7711 σταυροί) και τρίτος ο Γιάννης Μαγκριώτης (5127 σταυροί).

Πριν την αποχώρηση Καστανίδη, είχε βρεθεί εκτός ο Σαουλίδης – ο οποίος κατευθύνεται, αν δεν έχει φτάσει ήδη, στο κόμμα Τσίπρα), ενώ ο Μαγκριώτης έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι δεν επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος (παραμένει όμως στο ΠΑΣΟΚ).

Με την έλευση στο ΠΑΣΟΚ της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά αλλάζει λοιπόν η κύρια σύνθεση του ψηφοδελτίου. Και κάπως έτσι το ΠΑΣΟΚ θυμίζει όλο και περισσότερο… Παναθηναϊκό, ο οποίος επίσης ετοιμάζεται να αλλάξει το μισό ρόστερ. Λέτε να πήρε από εκεί ιδέες ο Ανδρουλάκης;

Αλλά αν πήρε από κει, ίσως πρέπει να δει ότι ο Παναθηναϊκός δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά – μιλάμε για ποδόσφαιρο πάντα.

