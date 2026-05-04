Καρανίκας λάβρος κατά Τσίπρα: «Πρόσβαλλαν την αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία μέσα σε 8000 λέξεις»

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στους επιστήμονες που στελεχώνουν το Ίδρυμά του, εξαπολύει μέσω Facebook ο πρώην πρωθυπουργικός σύμβουλος, Νίκος Καρανίκας, με αφορμή το «μανιφέστο» που δημοσιοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός την Πρωτομαγιά.

Στο μακροσκελές κείμενό του, ο Ν. Καρανίκας σημειώνει ότι «όταν διορίζεις ακαδημαϊκούς για να αντικαταστήσουν τον συλλογικό διανοούμενο που είναι ένα δημοκρατικό συλλογικό κόμμα, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και όχι η παρεα του σαλονιού, τότε είναι λογικό να γράφουν αρκετές σελίδες με αερολογίες ακυρώνοντας το επίδικο και εντυπωσιάζοντας το αριστερό πόπολο που το έχει ανάγκη».

«Για τους ακαδημαϊκούς του σαλονιού υπάρχει μόνο λογοτεχνικά ο νεοφιλελευθερισμός και οι ανισότητες είναι μια δημαγωγία για εντυπωσιασμό και δίχως ουσία. Είναι πολιτικά άσχετοι οι ακαδημαϊκοί του Τσίπρα για να μην πω αστείοι α λα Κούντερα. Ακαδημαϊκοί του σαλονιού και κοινωνικά αναλφάβητοι και γιαυτό η ψηφιακή εποχή δεν έχει δεδομένα – data που παράγουν πλούτου εξουσία έλεγχο και ολιγάρχες δισεκατομμυριούχους στον καπιταλισμό της πλατφόρμας. Απουσιάζει δηλαδή από την συμπαράταξη η Αριστερά», συμπληρώνει.

Και συνεχίζει λέγοντας ότι «πρόσβαλλαν την αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία μέσα σε 8000 λέξεις. Τα κατάφεραν. Αλλά είμαι σίγουρος ότι εντυπωσιάστηκαν από το έργο των ακαδημαϊκών οι ακόλουθοι του που προέρχονται από την αριστερά και ας μην υπάρχει στην Νέα τους Πυξίδα η αριστερά».

Αναλυτικά, ο πρώην σύμβουλος του Α. Τσίπρα γράφει:

Μανιφέστο Τσίπρα: Πυξίδα η Νέα Κυβερνώσα Αρπαχτή

Οταν διορίζεις ακαδημαϊκούς για να αντικαταστήσουν τον συλλογικό διανοούμενο που είναι ένα δημοκρατικό συλλογικό κόμμα,

το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι αποτέλεσμα κοινωνικών διεργασιών και όχι η παρεα του σαλονιού,

τότε είναι λογικό να γράφουν αρκετές σελίδες με αερολογίες ακυρώνοντας το επίδικο και εντυπωσιάζοντας το αριστερό πόπολο που το έχει ανάγκη.

Από την αριστερά ακύρωσαν την στρατηγική του Σοσιαλισμού.

Αλλά αριστερά δίχως σοσιαλισμό τι σόι αριστερά είναι;

Και αφού δεν υπάρχει σοσιαλισμός είναι λογικό να μην υπάρχουν ολιγάρχες και ταξική αντιπαράθεση.

Δεν υπάρχει για τον Rebranding Τσίπρα ο Νεοφιλελευθερισμός ως τρόπος διαχείρησης και διοίκησης του παραγωγικού κόσμου που γεννάει νέες ανισότητες.

Υπάρχουν όμως κάτι ανισότητες που τις ανακάλυψαν προφανώς τυχαία οι φωστήρες ακαδημαϊκοί του ινστιτούτου του και είναι μια λογοτεχνική κατασκευή που προέκυψε από άγνωστους λόγους και δεν είναι κοινωνική πολιτική κατάσταση για τον φοβερό άριστο κοινωνιολόγο ακαδημαϊκό που συντόνισε την συγγραφή του μανιφέστου.

Για τους ακαδημαϊκούς του σαλονιού υπάρχει μόνο λογοτεχνικά ο νεοφιλελευθερισμός και οι ανισότητες είναι μια δημαγωγία για εντυπωσιασμό και δίχως ουσία.

Είναι πολιτικά άσχετοι οι ακαδημαϊκοί του Τσίπρα για να μην πω αστείοι α λα Κούντερα.

Ακαδημαϊκοί του σαλονιού και κοινωνικά αναλφάβητοι και γιαυτό η ψηφιακή εποχή δεν έχει δεδομένα – data που παράγουν πλούτου εξουσία έλεγχο και ολιγάρχες δισεκατομμυριούχους στον καπιταλισμό της πλατφόρμας.

Απουσιάζει δηλαδή από την συμπαράταξη η Αριστερά.

Από την σοσιαλδημοκρατία ακύρωσαν οι φωστήρες την αγορά και το εργατικό κίνημα γιατί απλά δεν γνωρίζουν ότι είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της.

Την κυβερνώσα σοσιαλδημοκρατία μόνο γνωρίζουν, αυτήν κράτησαν. Τους την έμαθε ο Κώστας Σημίτης. Το Μεγάλο πανεπιστήμιο της διαπλοκής. Λιγούρια της εξουσίας.

Ο Τσίπρας με τους ακαδημαϊκούς του θέλει να είναι κυβερνώσα αριστερά όπως το πασοκ αλλά δεν γίνεται να το ξεστομίσουν γιατί ο κόσμος προτιμάει τα γνήσια.

Από την πολιτική οικολογία ακύρωσαν ή δεν γνώριζαν καθώς δεν το σπούδασαν όπως φαίνεται την κυκλική οικονομία και την κριτική στις εξορύξεις.

Οι ακαδημαϊκοί του ινστιτούτου δεν διάβασαν πουθενά ότι η ανάπτυξη δίχως όρια επηρεάζει το περιβάλλον και γι’αυτό δεν θίγουν το ζήτημα και αγγίζουν την πολιτική οικολογία δημαγωγικά.

Λογικό αφού για την Συμπαράταξη είναι ένας ολιγάρχης που μόνος του με τα λεφτά του έκανε δικό του κόμμα και το ονόμασε «Κόσμος» λέγοντας ότι ανήκει στην πολιτική οικολογία.

Οι ακαδημαϊκοί στο ΙΧ ινστιτούτο του Τσίπρα θα μασήσουν;

Μη δει ακαδημαϊκό και ολιγάρχη ο Τσίπρας… τρέχει. Rebranding λέγεται;

Πάμε τώρα στα υπόλοιπα του «μανιφέστου».

Ειναι εμφανές ότι οι διορισμένοι ακαδημαϊκοί δεν σπούδασαν και δεν γνωρίζουν τι είναι Νεοφιλελευθερισμός και γι’αυτό προτείνουν την διατήρηση του τρόπου διοίκησης κράτους με τη γενίκευση των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών θεωρώντας ότι αποτελούν εγγύηση. Πράγματι είναι εγγύηση αλλά για τις τράπεζες.

Δεν γνωρίζουν αφού δεν το σπούδασαν φαίνεται ότι η ΑΔΑ είναι η βασική αρχή του Νεοφιλελευθερισμού.

Αποτελεί μια αρχή που υποτιμάει την δημοκρατία, το κοινοβούλιο και την πολιτική & προκρίνει τους διορισμένους τεχνοκράτες που απολογούνται και ακολουθούν την κυρίαρχη πολιτική.

Δεν θέλουν νεοφιλελευθερισμό μας λένε με τα εξαιρετικά τους ελληνικά οι ακαδημαϊκό του Τσίπρα και τονίζουν ότι αγαπάνε τα κοινά αγαθά, τα δημόσια αγαθά.

Δεν μας λένε όμως αν τα δημόσια αγαθά θα ανήκουν στο δημόσιο ως αγαθά κοινωνικής χρήσης ή ως οικονομικοποιημένες μονάδες με τις μετοχές σε χέρια ολιγαρχών και με τις αξίες του χρηματιστηρίου όπως απαιτεί ο Νεοφιλελευθερισμός.

Είναι εντυπωσιακό πως τόσες μέρες και τόσοι ακαδημαϊκοί ίδρωσαν να σκέφτονται και να γράφουν και τελικά δεν είπαν κουβέντα για το ότι υπάρχουν ολιγάρχες που συσσωρεύουν πλούτο εις βάρος της κοινωνίας.

Δεν υπάρχει η φορολογία τους δεν υπάρχει η ανισότητα αυτή.

Αλίμονο, να προσβάλουν τον Μελισσανίδη, τον Βαρδινογιάννη, τον Σαββιδη, τον Μαρινάκη….Το σπίτι τους;

Και τι πρωτοσέλιδο θα κάνει για τον Τσίπρα η Εφημερίδα των Συντακτών αν μιλήσει άσχημα για τους ολιγάρχες το ινστιτούτο Τσίπρα; Ας σοβαρευτούμε.

Λίγο πιο κάτω λίγο πιο πάνω καταγγέλουν δημαγωγικά την πολιτική που θέλει τους τεχνοκράτες και ίδιος ο Τσίπρας μας έβαλε ακαδημαϊκούς για να συντάξουν ένα κοινωνικοπολιτικό κείμενο που έχει σχέση με την κυβέρνηση του τόπου.

Να σχολιάσω ότι Τσίπρας με τους διορισμένους ακαδημαϊκούς του μιλάνε για έναν πόλεμο όπως τους βολεύει;

Τον πόλεμο στην μέση ανατολή και τον βομβαρδισμό του Λιβάνου που ολόκληρο μανιφέστο δεν έχει καμία αναφορά στο Ισραήλ, ενώ το ίδιο το Ισραήλ αναφέρει ότι βομβαρδίζει το Λίβανο γιατί το Λίβανο υιοθετεί την Χεζμπολαχ και δεν το κρύβει αντιθέτως ως κράτος που αμύνεται όπως λέει το υπερασπίζεται.

Οι φωστήρες ακαδημαϊκοί με τον υποτελή Τσίπρα όμως δεν το είδαν.

Μας κοροϊδεύουν δίχως ντροπή.

Καλά λέει ο ακαδημαϊκός συνάδερφος τους Harry Frankfurt ότι πρόκειται για μπουρδολογία και ακατάσχετη αερολογία που αποφεύγει την αλήθεια και είναι μια δημαγωγία.

Το μυαλό τους είναι στην «κυβερνώσα αριστερά» ως αρπαχτή και το επιβεβαίωσαν οι διορισμένοι από τον Τσίπρα ακαδημαϊκοί του ινστιτούτου που ενώ είναι άσχετοι είναι αδίστακτοι και δίχως ντροπή δέχτηκαν τον ρόλο που τους έδωσε ο απελπισμένος για εξουσία Τσίπρας.

Πρόσβαλλαν την αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία μέσα σε 8000 λέξεις.

Τα κατάφεραν.

Αλλά είμαι σίγουρος ότι εντυπωσιάστηκαν από το έργο των ακαδημαϊκών οι ακόλουθοι του που προέρχονται από την αριστερά και ας μην υπάρχει στην Νέα τους Πυξίδα η αριστερά.

Είμαι σίγουρος ότι το βλέπουν αλλά αδιαφορούν καθώς η παρακμή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Μια διαφορετική αριστερά δίχως ολιγάρχες, χωρίς ινστιτούτα και ιδρύματα κοινωνικά αναλφάβητων ακαδημαϊκών και εξαρτημένα από ολιγάρχες, αλλά και μακρυά από την δημαγωγία, τα αντιδεξιά και εμφυλιακά σύνδρομα είναι εφικτή και πρέπει να προκύψει δημοκρατικά ισότιμα ελεύθερα και ανεξάρτητα από πολιτικό μαύρα χρήμα.

