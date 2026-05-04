Η MARC βρήκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ… ανεβαίνει – Σε λίγο μπορεί να… περάσει και τον Τσίπρα

Εντάξει, έχουν πολλά παράδοξα οι δημοσκοπήσεις στη χώρα μας.

Μπορεί κάποια από αυτά βέβαια να έχουν όντως βάση, δεν αμφισβητώ.

Αλλά είναι και πολλά «ευρήματα», που προκαλούν έντονα ερωτήματα και απορίες.

Όπως αυτό που δημοσίευσε η εταιρεία MARC, που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ… ανεβαίνει σε σχέση με τον Φεβρουάριο! Από 6,4% πάει στο 6,8%!

Να σημειωθεί ότι κάπου τόσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ενάμιση χρόνο, όταν έγινε η διάσπαση με τον Κασσελάκη.

Από τότε όμως εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και ήδη έφυγαν για το εκκολαπτόμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού ή βλέπουν προς αυτό περίπου μισά στελέχη και ΣΥΡΙΖΑ. Και ανάλογος – αντίστοιχος κόσμος από την εκλογική βάση βεβαίως.

Όπερ σημαίνει ότι η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ ο Τσίπρας είναι στην τελική ευθεία για το νέο κόμμα, δικαίως αμφισβητείται από πολλές πλευρές.

Αλλά, ισχύει πάντα το κοντός ψαλμός αλληλούια…

ΥΓ: Το ότι ανεβαίνει η ΝΔ σε αυτές τις συνθήκες είναι το άλλο περίεργο της υπόθεσης, αλλά είναι και άλλη κουβέντα.

