search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:35
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.05.2026 10:47

Η MARC βρήκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ… ανεβαίνει – Σε λίγο μπορεί να… περάσει και τον Τσίπρα

04.05.2026 10:47
SYRIZA_LOGO_FILE

Εντάξει, έχουν πολλά παράδοξα οι δημοσκοπήσεις στη χώρα μας.

Μπορεί κάποια από αυτά βέβαια να έχουν όντως βάση, δεν αμφισβητώ.

Αλλά είναι και πολλά «ευρήματα», που προκαλούν έντονα ερωτήματα και απορίες.

Όπως αυτό που δημοσίευσε η εταιρεία MARC, που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑανεβαίνει σε σχέση με τον Φεβρουάριο! Από 6,4% πάει στο 6,8%!

Να σημειωθεί ότι κάπου τόσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ενάμιση χρόνο, όταν έγινε η διάσπαση με τον Κασσελάκη.

Από τότε όμως εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας και ήδη έφυγαν για το εκκολαπτόμενο  κόμμα του πρώην πρωθυπουργού ή βλέπουν προς αυτό περίπου μισά στελέχη και ΣΥΡΙΖΑ. Και ανάλογος – αντίστοιχος κόσμος από την εκλογική βάση βεβαίως.

Όπερ σημαίνει ότι η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ ο Τσίπρας είναι στην τελική ευθεία για το νέο κόμμα, δικαίως αμφισβητείται από πολλές πλευρές.

Αλλά, ισχύει πάντα το κοντός ψαλμός αλληλούια

ΥΓ: Το ότι ανεβαίνει η ΝΔ σε αυτές τις συνθήκες είναι το άλλο περίεργο της υπόθεσης, αλλά είναι και άλλη κουβέντα.  

Διαβάστε επίσης

Η Διαμαντοπούλου στηλιτεύει γαλάζια τρολ με αφορμή τον Zhukov και καταγγέλλει ότι δέχεται επίθεση

Νέο… φανερό δείπνο με βουλευτές ετοιμάζει ο Μηταράκης

Δεν πείθει ούτε τους «δικούς» του ο Τσίπρας – ανάρτηση «λαιμητόμος» του Βερναρδάκη για το μανιφέστο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

OMEON- Mykonos-4
ADVERTORIAL

Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Bain Capital και SWOT Hospitality, με τη διαχείριση και στρατηγική τοποθέτηση του OMEON Mykonos

knee_pain_new
ΥΓΕΙΑ

Αρθροπλαστική γόνατος: Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής πριν την επέμβαση – Είναι βάσιμοι οι φόβοι τους;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

vernardakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν πείθει ούτε τους «δικούς» του ο Τσίπρας – ανάρτηση «λαιμητόμος» του Βερναρδάκη για το μανιφέστο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 12:34
euroleague_nova
ADVERTORIAL

EuroLeague: Η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR κρίνεται αυτή την εβδομάδα στο παρκέ του Novasports!

fotia-ilion-leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο έπιασε φωτιά την ώρα του δρομολογίου – Πρόλαβαν να βγουν οι επιβάτες (video)

foo-fighters_0405_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foo Fighters: Άλλαξαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ λόγω της ταινίας «Wicked: For Good» (audio/video)

1 / 3