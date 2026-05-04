Hollywood: Emily Blunt και Stanley Tucci κατέκτησαν τη Λεωφόρο της Δόξας (photos/videos)

Σε μια τελετή που τα είχε όλα, λάμψη συγκίνηση και αστέρες του Χόλιγουντ, η Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) και ο Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci) τιμήθηκαν με το δικό τους αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας και συγκεκριμένα με το 2.841ο και 2.842ο αντίστοιχα, στην κατηγορία του Κινηματογράφου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Harper’s Bazaar, οι δύο πρωταγωνιστές δεν έσμιξαν ξανά μόνο στη μεγάλη οθόνη για το «The Devil Wears Prada 2» επιστρέφοντας στους αγαπημένους ρόλους της Emily Charlton και του Nigel Kipling αλλά στα χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη ταινία μέχρι το sequel, έγιναν πλέον και επίσημα οικογένεια. Η Μπλαντ ήταν εκείνη που σύστησε τον Τούτσι στην αδελφή της Φελίσιτι, στην πρεμιέρα της ταινίας το 2006 και από τον γάμο της με τον Τζον Κραζίνσκι το 2010 μέχρι σήμερα, οι δυο τους παραμένουν αχώριστοι.

Φορώντας ένα λευκό πλεκτό σύνολο Magda Butrym από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η Μπλαντ δήλωσε συγκινημένη που μοιράζεται αυτή τη στιγμή με τον ηθοποιό, χωρίς βέβαια να λείψουν τα πειράγματα για τη στενή τους σχέση.

«Περνάμε ήδη πάρα πολύ χρόνο μαζί και τώρα θα περνάμε ακόμη περισσότερο καθώς ο κόσμος θα μας ποδοπατάει, αλλά δεν πειράζει», αστειεύτηκε η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και BAFTA σταρ.

Ο Τούτσι κομψός μέσα σε ένα σκούρο μπλε ριγέ κοστούμι, συνέχισε στο ίδιο πνεύμα.

«Ευχαριστώ την αδελφή μου, που είναι εδώ, την απίστευτη σύζυγό μου, τον κουνιάδο μου Τζον, και πώς τη λένε…», είπε αστειευόμενος και δείχνοντας την Μπλαντ. «Την λατρεύω από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα όταν ήταν 22 ετών, όταν γυρίσαμε για πρώτη φορά το “The Devil Wears Prada”», συμπλήρωσε.

Στη λαμπερή τελετή, μαζί με την ραδιοφωνική παραγωγό Έλεν Κ (Ellen K) έδωσαν το παρών και μίλησαν για τους δύο ηθοποιούς οι Μέριλ Στριπ (Meryl Streep), Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne Johnson), Ματ Ντέιμον (Matt Damon) και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.).

Η Στριπ, στη συγκινητική της ομιλία, ανέφερε για την Μπλαντ: «Έμιλι, νιώθω σαν να σε γέννησα, πραγματικά. Είμαι τόσο περήφανη για σένα… Ανυπομονώ να ξαναδουλέψω μαζί σου και το καλύτερο είναι ότι σε αυτή την ηλικία θα σε έχουμε για τουλάχιστον άλλα 35 χρόνια, αν η δική μου καριέρα είναι ένδειξη. Σε αγαπώ όπως όλος ο κόσμος».

Για τον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό σημείωσε: «Δεν μπορείς καν να τον αποκαλέσεις εθνικό θησαυρό, γιατί μόλις έκανα το γύρο του κόσμου και, πραγματικά, η αγάπη που του δείχνουν παγκοσμίως, τον έχει κυριολεκτικά κατακλύσει. Είναι αδύνατο να μην αγαπήσεις τον Στάνλεϊ Τούτσι, τον κοσμοπολίτη, ευφυή, αστείο, καυστικό, γενναιόδωρο και τόσο κομψό…σε γνωρίζω περισσότερο ως φίλη παρά ως συμπρωταγωνίστρια. Έχουμε περάσει μαζί δύσκολες αλλά και υπέροχες στιγμές και σε αγαπώ βαθιά».

