Στην 86η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και προτελευταία στην Ευρώπη η Ελλάδα στην Ελευθερία του Τύπου – Πιο κάτω και από τις ΗΠΑ

Έγινε… πρόοδος. Εκεί που η Ελλάδα εμφανιζόταν στον… πάτο της Ευρώπης πέρσι, στην τελευταία – φετινή – έκθεση του ανεξάρτητου οργανισμού «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα» πλασαρίστηκε μια θέση πιο πάνω. Είναι προτελευταία, με τελευταία τη Σερβία.

Στην παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση εμφανίζεται στην 86η θέση της αντί της 89ης που είχε διακριθεί πέρσι.

Η αναφορά για το μιντιακό οικοσύστημα της χώρα μας από ό,τι φαίνεται δεν έχει δραματικές μεταβολές. «Η ελευθερία του Τύπου αντιμετωπίζει συστημική κρίση από το 2021. Το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών δημοσιογράφων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (EYΠ) δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί, όπως και η περίπτωση της δολοφονίας του βετεράνου δημοσιογράφου του εγκλήματος Γιώργου Καραϊβάζ το 2021. Οι διαδικασίες SLAPP είναι συνήθεις», σημειώνεται από τον RSF στην εισαγωγή του κεφαλαίου που αφορά στην Ελλάδα. Και αμέσως μετά τονίζεται ότι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα ΜΜΕ είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια.

Γίνεται αναφορά για συγκέντρωση Μέσων σε επιχειρηματίες «μερικοί από αυτούς έχουν στενούς δεσμούς με την πολιτική ελίτ της χώρας. Ως αποτέλεσμα, ο τύπος είναι πολύ πολωμένος».

Η έκθεση διαπιστώνει πως παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις «η ελευθερία του Τύπου έχει αμφισβητηθεί σε νομοθετικό επίπεδο», αναγνωρίζει ότι νέοι νόμοι που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο, σε απάντηση στο σκάνδαλο υποκλοπών Predatorgate, «αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των πολιτών από την αυθαίρετη παρακολούθηση, αλλά δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα» και αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «το Ανώτατο Δικαστήριο απάλλαξε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (EYΠ) από την εμπλοκή της στο σκάνδαλο».

Υπάρχει επίσης αναφορά του RSF και στο ΕΣΡ και την ΕΥΠ με αφορμή το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. «Η ρυθμιστική αρχή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), που κατηγορείται για αργή και αναποτελεσματική λειτουργία, δεν έχει αναμορφωθεί σημαντικά ούτε από την τρέχουσα ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), η οποία εποπτεύεται από τον πρωθυπουργό, συμμετείχε στην παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολλοί από τους οποίους έγιναν στόχος του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator».

Στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο ο δημοσιογραφικός Οργανισμός σε ότι αφορά στην ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα EMFA για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, παρατηρεί πως «ενώ η ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα σε αξιόπιστη πληροφόρηση προστατεύονται από τον Ευρωπαϊκό Νόμο για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2025, πολλά κράτη μέλη και υποψήφιες χώρες τον παραβιάζουν». Σε άλλο σημείο, μάλιστα, καθώς αναφέρεται η περίπτωση της Ουγγαρίας του Όρμπαν-αρνήθηκε να εφαρμόσει την Οδηγία της Ε.Ε.- συμπεριλαμβάνονται στο ζήτημα αυτό οι Ελλάδα και Κύπρος, στις οποίες «η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν έχει αντιμετωπίσει την “ολιγαρχοποίηση” του τοπίου των μέσων ενημέρωσης και τις απειλές για την ασφάλεια των δημοσιογράφων».

Στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας, κάτι σαν παράδεισος για την ελευθεροτυπία και την δημοσιογραφία, εμφανίζεται η Νορβηγία με μέση βαθμολογία σχεδόν άριστα. Τελευταία σε όλα είναι η Ερυθραία η οποία αποτελεί το άλλο άκρο της λίστας του RSF.

Γενικώς στις διακεκριμένες θέσεις της RSF σε θέματα ελευθερίας του Τύπου κυριαρχούν ευρωπαϊκές χώρες. Το top 7 συναποτελούν – με σειρά κατάταξης – οι Ολλανδία, Εσθονία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ιρλανδία. Το ευρωπαϊκό σερί «σπάνε» ο Καναδάς και η Νότιος Αφρική που εμφανίζονται στις 20η και 21η θέσεις αντιστοίχως.

Πάνω από την μέση, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί επίτευγμα, εμφανίζονται στην λίστα με της 180 χώρες οι ΗΠΑ οι οποίες όμως διολίσθησαν επτά θέσεις από τη μια χρονιά στην άλλη και στην φετινή έκθεση εμφανίζονται στην 67η βαθμίδα έναντι της 57ης του 2025.

Η γειτονική Τουρκία «κατηφόρισε» από τη μια χρονιά στην άλλη πέντε θέσεις και το 2026 εμφανίζεται στην 163η (από την 159η του 2025).

