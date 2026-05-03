Γραμμέλη για «Πρωινό»: Δεν ταίριαξα όσο θα ήθελα – Είχαμε καλές και δύσκολες στιγμές με τον Γιώργο Λιάγκα

Για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Λιάγκα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μίλησε η Αφροδίτη Γραμμέλη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

«Είχαμε και καλές και δύσκολες στιγμές με τον Γιώργο Λιάγκα. Δεν ταίριαξα όσο θα ήθελα στο “Πρωινό”. Εγώ τον Γιώργο τον βλέπω, θα του πω πάντα με αυτό που διαφωνώ», είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος, τονίζοντας πως εκείνη η περίοδος ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για εκείνη.

«Ήταν λίγο δύσκολα για εμένα. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και πήρα και πολύ καλά στοιχεία από αυτό. Ζορίστηκα και αρκετά σε κάποιες φάσεις», είπε.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην εσωτερική της πίεση, αποκαλύπτοντας πως η ανασφάλεια και η αυστηρή αυτοκριτική αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς της.

«Έχω πάντα μια ανασφάλεια και ένα μόνιμο άγχος. Δεν μπορώ να δω αυτό που εσύ μου λες, δεν το βλέπω ούτε τώρα. Θεωρώ ότι κάνω τη δουλειά μου, ότι κάνω λάθη, ότι θα μπορούσα να γίνω καλύτερα. Είναι βάσανο ότι έχω σκληρή σκέψη, αυτό δημιουργεί συγκρούσεις», εξήγησε.

Αναφορικά με το κλίμα που επικρατούσε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 το Σαββατοκύριακο, με τις ανακατατάξεις μεταξύ Ελένης Τσολάκη και Κατερίνας Καραβάτου, η Αφροδίτη Γραμμέλη επισήμανε: «Δεν είναι θέμα ότι αδικήθηκε κάποιος. Δημιουργήθηκε μια συνθήκη πολύ δύσκολη για όλους, και για την Ελένη και για την Κατερίνα και για την ομάδα, η οποία είχε φτάσει σε ένα σημείο που νιώθαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Υπήρχαν κάποια αδιέξοδα και κάποιες δυσκολίες. Εκεί έπρεπε από το κανάλι να παρθεί μια απόφαση».

