ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 19:08
Νέα οπτική στην ποίηση του Καίσαρα Εμμανουήλ

Η Πανεπιστημιακός και ποιήτρια Βάλλια Τσάιτα Τσιλιμένη

Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Εμμανουήλ Καίσαρα με τίτλο: «Τα ποιήματα» διοργανώνουν στις 19:30, την Τρίτη, 5 Μάϊου, η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS και οι εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:

🔹Λίζυ Τσιριμώκου – Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλολογίας, ΑΠΘ

🔹Θάλεια Ιερωνυμάκη – ΕΔΙΠ, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

🔹Βάλια Τσάιτα-Τσιλιμένη – Επίκουρη Καθηγήτρια Νέων Ελληνικών, Πανεπιστήμιο Γενεύης, που προλογίζει και το βιβλίο

🔹Όλγα Εμμανουήλ – Ανιψιά του ποιητή

🔹 Φωτεινή Πολύζου – Ηθοποιός (ανάγνωση αποσπασμάτων)

Όπως λένε οι επιμελητές της έκδοσης “Ο συγγραφέας. Ο Καίσαρ Εμμανουήλ είναι πολλά χρόνια αμνημόνευτος, αλλά όχι ξεχασμένος. Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί να δώσει μία ανανεωμένη οπτική στην ποίησή του, που αναδύθηκε πριν από έναν αιώνα. Εκτός από τις τέσσερις συλλογές του, περιλαμβάνει ανέκδοτα ποιήματά του και πολύτιμα στοιχεία που αναδεικνύουν το υπόβαθρο της έμπνευσής του, αποκαλύπτουν την ιδιοσυγκρασία του και εμπλουτίζουν την εμπειρία της ανάγνωσης”.


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ΙΑΝΟ της Αθήνας, Σταδίου 24 και θα προβάλλεται ζωντανά στο κανάλι YouTube του ΙΑΝΟΥ.

Ένα χαρακτηριστικό δείγμα:

Ἂν κάποτε στὰ χέρια σας οἱ στίχοι μου
πέσουν –στὰ ἰδανικά, λευκά σας χέρια–
ὤ, βέβαια, μιὰ ἀκρισία θάναι ἀσυγχώρητη
νἀφίσετε ἕνα δάκρι να κυλήσει…

 Μὲ μιὰ χειρονομία, σὰν ἕνα κόσμημα,
ποὺ πιὰ ὁ συρμὸς ἀνέκκλητα ἐξορίζει,
σὲ μιὰ ἄκρη τὸ βιβλίο μου θὰ πετάξετε
καὶ χρόνια, ἐκεῖ, στὴ σκόνη, θὰ σωπαίνει.

 Τὰ δυὸ θάχουν κοπεῖ μονάχα φύλλα του –
ἐκεῖ ἀκριβῶς τὸ γέλιο σας ποὺ ἐκόπη.
Ἕνας νεκρὸς θὰ κοίτομαι ἀμνημόνευτος
ποὺ μόνο τὄνομά του εἶναι γνωστό σας…

Από το ποίημα «Προς φίλην δεσποινίδα»,
Ο Παράφωνος Αυλός, 1929

