Σέρρες: Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας – Νεκρός ένας κρατούμενος

Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του σε αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών.

Η αιματηρή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κρατουμένου σημειώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.

