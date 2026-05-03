«…και ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την ακόλουθη σύνθεση»: Έσβησε η φωνή του θρυλικού εκφωνητή Στάθη Γαβάκη

Η θρυλική φωνή του Στάθη Γαβάκη, που μεγάλωσε γενιές και γενιές, έσβησε για πάντα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του Ολυμπιακού.

Ο εκφωνητής, που για αρκετά χρόνια συντρόφευε τους οπαδούς των Πειραιωτών σε «Γ. Καραϊσκάκης» και ΣΕΦ, έφυγε από τη ζωή του σε ηλικία 87 ετών.

Τη θλιβερή έκανε γνωστή ο διευθυντής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Γαβαλάς.

«”…και ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την ακόλουθη σύνθεση”.

Πόσες γενιές φιλάθλων του Ολυμπιακού άγγιξε στη ψυχή τους η φωνή του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αλλά και του Σταδίου «Ειρήνης και Φιλίας». Μια φωνή οικεία, ζεστή, που έγινε κομμάτι της ίδιας της εμπειρίας του αγώνα.

Για δεκαετίες, ο Στάθης Γαβάκης δεν ήταν απλώς ο εκφωνητής των εντός έδρας αγώνων του Ολυμπιακού. Για όλους όσοι τον ζήσαμε, ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, που υπηρέτησε με συνέπεια, αγάπη και σεβασμό την ομάδα και τον κόσμο της.

Στις 12 Μαΐου 2021, φώναξε για τελευταία φορά “γκοοοολ” από το μικρόφωνο του Καραϊσκάκη, όταν ο Γιώργος Μασούρας παραβίασε την εστία του ΠΑΟΚ στη νίκη με 1-0, στον δρόμο προς το 46ο πρωτάθλημα της ιστορίας των “ερυθρόλευκων”. Ήταν το τελευταίο κεφάλαιο μιας διαδρομής που ταυτίστηκε με στιγμές χαράς, έντασης και περηφάνειας.

Τα προβλήματα υγείας δεν του επέτρεψαν να “ντύσει” ξανά με τη φωνή του τους αγώνες του αγαπημένου του Ολυμπιακού.

Η καρδιά του Στάθη Γαβάκη σταμάτησε να χτυπά σε ηλικία 87 ετών. Όμως η φωνή του θα συνεχίσει να αντηχεί στις εξέδρες της μνήμης μας.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού θα τον αποχαιρετήσει τη Δευτέρα στις 11 το πρωί στο κοιμητήριο του Δήμου Καλλιθέας».

