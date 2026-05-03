ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 11:28
Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές της Καισαριανής

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από το πρωί της Κυριακής στις περιοχές της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του εργατικού – λαϊκού αγώνα δρόμου από το Χαϊδάρι έως την Καισαριανή, που οργανώνεται για 3η συνεχόμενη χρονιά από τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά, υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αφορούν σε προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ. σε πολλές περιοχές της Αθήνας και των όμορων δήμων από τους οποίους θα διέρχονται οι συμμετέχοντες, που θα ξεκινήσουν από το Χαϊδάρι και θα τερματίσουν στην Καισαριανή.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εξής οδούς:

  • Αγωνιστών Στρατοπέδου, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Αθηνών και της Ιεράς Οδού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιερά Οδό.
  • Ιερά Οδός, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου και Στρ. Καραϊσκάκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Αθηνών.
  • Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας αυτής, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στρ. Καραϊσκάκη και της λεωφ. Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Λεωφ. Αθηνών στο ύψος διασταύρωσής της με τις οδούς Φλουτζή και Αγωνιστών Στρατοπέδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Φλουτζή, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ρίμινι και της λεωφ. Αθηνών.

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 08:00 έως 11:00, στους κατωτέρω οδικούς άξονες Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Ιερά Οδός, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ’ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιώς.
  • Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θερμοπυλών και Περσεφόνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της από την λεωφ. Συγγρού έως οδό Φιλελλήνων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλατεία Συντάγματος.
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφ. Βασ. Σοφίας.
  • Μερκούρη, στο τμήμα της μεταξύ της λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Μιχαλακοπούλου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μερκούρη και της λΛεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου.
  • Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθ΄ όλο το μήκος της.
  • Γρ. Θεολόγου, καθ΄ όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Πανιωνίου.
  • Πανιωνίου, καθ΄ όλο το μήκος της.
  • Πέλοπος, καθ΄ όλο το μήκος της
  • Σκοπευτηρίου, καθ΄ όλο το μήκος της.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

