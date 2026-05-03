«Καίμε» καύσιμα από τη …ρεζέρβα: Εξαντλούνται τα αποθέματα, ενεργειακό σοκ διαρκείας «βλέπουν» μεγάλες πετρελαϊκές

Λίγες εβδομάδες από την αρχή του τέλους της ενεργειακής επάρκειας φέρεται να απέχει η υφήλιος, σύμφωνα με το Bloomberg και τους Financial Times, με τα αποθέματα των καυσίμων να εξαντλούνται.

Κάθε μέρα που τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, «καίμε» καύσιμα από τη …ρεζέρβα, δηλώνουν οι τρεις αμερικανικοί πετρελαϊκοί κολοσσοί, Chevron, η Exxon Mobil και η Cοnoco Phillips. «Ο κόσμος εξαντλεί τα εμπορικά αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα και το αργό πετρέλαιο που ήταν αποθηκευμένο σε πλοία», επισημαίνουν και προειδοποιούν πως δεν έχουμε δει ακόμη τα χειρότερα.

Τα αποθηκευμένα καύσιμα βοήθησαν στη συγκράτηση των τιμών αλλά τώρα εξαντλούνται, δήλωσε χαρακτηριστικά η οικονομική διευθύντρια της Chevron, Ίμερ Μπόνερ σε συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Η ίδια πρόσθεσε πως έχει εξαντληθεί μεγάλο μέρος των πετρελαϊκών αποθεμάτων και της εφεδρικής παραγωγικής ικανότητας και τόνισε πως «δεν έχουν μείνει σχεδόν καθόλου αποθέματα ασφαλείας».

«Είναι προφανές ότι δεν έχουμε δει ακόμα τον πλήρη αντίκτυπο της πρωτοφανούς διαταραχής στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, θα δούμε κι άλλα», προειδοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς.

Εδώ και καιρό οι αγορές ενέργειας έτρεμαν την πιθανότητα να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, ως ένα κατεξοχήν εφιαλτικό σενάριο.

Υπό κανονικές συνθήκες, από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται καθημερινά το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Επιπτώσεις στην παραγωγή και τα διυλιστήρια

Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε το CNBC, οι προβλέψεις της Exxon για το άμεσο μέλλον είναι δυσοίωνες:

  • Μείωση παραγωγής: Η παραγωγή του ομίλου στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να υποχωρήσει κατά 750.000 βαρέλια ημερησίως (σε σύγκριση με το 2025), εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.
  • Πτώση στη διύλιση: Η παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου προς τα διυλιστήρια προβλέπεται να μειωθεί κατά 3% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

