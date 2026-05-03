Νιγηρία: Διεθνής κατακραυγή για τις μαζικές επιθέσεις κατά γυναικών σε φεστιβάλ (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια σειρά από αποτρόπαια βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν θέσει τη Νιγηρία στο επίκεντρο διεθνούς κριτικής. Οι εικόνες καταγράφουν σοκαριστικές επιθέσεις εναντίον γυναικών κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Alue-Do στην περιοχή Οζόρο της πολιτείας Δέλτα, προκαλώντας κύμα οργής και τον χαρακτηρισμό της εκδήλωσης από χρήστες του διαδικτύου ως «φεστιβάλ βιασμού».
Στα οπτικά αποσπάσματα που προκαλούν αποτροπιασμό, διακρίνονται ομάδες ανδρών και ανηλίκων να καταδιώκουν γυναίκες σε πολυσύχναστους δρόμους. Τα θύματα περικυκλώνονται, δέχονται σεξουαλικές επιθέσεις και εξευτελίζονται δημόσια, ενώ πολλοί παρευρισκόμενοι καταγράφουν τις σκηνές με τα κινητά τους, ορισμένοι μάλιστα επευφημώντας τους δράστες.
Πολλά από τα θύματα είναι φοιτήτριες κοντινού πανεπιστημίου, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία φέροντας σωματικά τραύματα και ευρισκόμενες σε κατάσταση σοβαρού ψυχολογικού σοκ.
Η φοιτήτρια Εζούεγκο Ιτζεόμα Ρόζμαρι, θύμα της επίθεσης, περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε: «Μόλις κατέβηκα από τη μοτοσικλέτα, άρχισαν να φωνάζουν “πιάστε την, είναι γυναίκα” και όρμησαν πάνω μου σαν μέλισσες. Ένα μεγάλο πλήθος μου τράβηξε τα ρούχα μέχρι που με άφησαν γυμνή… Άγγιζαν όλο μου το σώμα, φώναζα για βοήθεια».
Η αστυνομία της πολιτείας Δέλτα προχώρησε στη σύλληψη περισσότερων από δώδεκα υπόπτων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας τοπικός ηγέτης. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπράιτ Εντάφε, τόνισε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν κατατεθεί επίσημες μηνύσεις για ολοκληρωμένο βιασμό, οι αρχές καλούν τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους και να καταθέσουν.
Παρά την καταγραφή της βίας, τοπικοί ηγέτες επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τα γεγονότα, κάνοντας λόγο για «παρερμηνεία» των εθίμων. Ισχυρίστηκαν ότι το Alue-Do είναι μια τελετουργία γονιμότητας όπου συμβολικές πράξεις, όπως η ρίψη άμμου, συνδέονται με την τεκνοποίηση, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές για σεξουαλική βία «ψευδείς». Παραδέχθηκαν, ωστόσο, ότι υπήρξαν περιπτώσεις «ανεύθυνης συμπεριφοράς» από μεμονωμένα άτομα.
Η ακτιβίστρια Ρίτα Αΐκι υπογράμμισε πως το πρόβλημα είναι βαθύτερο από τα μεμονωμένα περιστατικά: «Αφορά τις συνθήκες που επιτρέπουν να συμβαίνει τέτοια βία σε δημόσια θέα, με τόσο κόσμο να παρακολουθεί χωρίς να παρεμβαίνει. Όταν τέτοιες πράξεις αντιμετωπίζονται ως θέαμα, το ζήτημα ξεπερνά τις μεμονωμένες ευθύνες».
Το περιστατικό έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια των γυναικών στη Νιγηρία και την ανάγκη προστασίας τους από εγκληματικά στοιχεία που δρουν υπό το πρόσχημα της «παράδοσης».
Διαβάστε επίσης:
Πετρέλαιο: Πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ σήμερα, μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Μέση Ανατολή: To Ιράν δεν έχει πληρώσει ακόμη τίμημα για όσα προκάλεσε τα τελευταία 47 χρόνια, λέει ο Τραμπ
Πίσω στην Ελλάδα 26 κλεμμένες αρχαιότητες από τις ΗΠΑ – Ανάμεσά τους αγάλματα και νομίσματα (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.