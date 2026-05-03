Νιγηρία: Διεθνής κατακραυγή για τις μαζικές επιθέσεις κατά γυναικών σε φεστιβάλ (Video)

Μια σειρά από αποτρόπαια βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν θέσει τη Νιγηρία στο επίκεντρο διεθνούς κριτικής. Οι εικόνες καταγράφουν σοκαριστικές επιθέσεις εναντίον γυναικών κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Alue-Do στην περιοχή Οζόρο της πολιτείας Δέλτα, προκαλώντας κύμα οργής και τον χαρακτηρισμό της εκδήλωσης από χρήστες του διαδικτύου ως «φεστιβάλ βιασμού».

Στα οπτικά αποσπάσματα που προκαλούν αποτροπιασμό, διακρίνονται ομάδες ανδρών και ανηλίκων να καταδιώκουν γυναίκες σε πολυσύχναστους δρόμους. Τα θύματα περικυκλώνονται, δέχονται σεξουαλικές επιθέσεις και εξευτελίζονται δημόσια, ενώ πολλοί παρευρισκόμενοι καταγράφουν τις σκηνές με τα κινητά τους, ορισμένοι μάλιστα επευφημώντας τους δράστες.

In Nigeria, viral videos from March 19, 2026, during the annual Alue-Do cultural/fertility festival in Ozoro show groups of young men chasing, stripping, molesting, and raping women in public.



Πολλά από τα θύματα είναι φοιτήτριες κοντινού πανεπιστημίου, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία φέροντας σωματικά τραύματα και ευρισκόμενες σε κατάσταση σοβαρού ψυχολογικού σοκ.

#WATCH: A traditional fertility festival in Ozoro, Delta State — meant to celebrate childbirth and family — turned into a night of chaos and sexual violence.



Η φοιτήτρια Εζούεγκο Ιτζεόμα Ρόζμαρι, θύμα της επίθεσης, περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε: «Μόλις κατέβηκα από τη μοτοσικλέτα, άρχισαν να φωνάζουν “πιάστε την, είναι γυναίκα” και όρμησαν πάνω μου σαν μέλισσες. Ένα μεγάλο πλήθος μου τράβηξε τα ρούχα μέχρι που με άφησαν γυμνή… Άγγιζαν όλο μου το σώμα, φώναζα για βοήθεια».

"I HAVEN'T BEEN ABLE TO SLEEP" — Ozoro Festival Victims Speak Out: Groped, Harassed, Threatened, and Forced to Pay ₦10,000!



More victims of the horrific Ozoro Festival sexual assaults in Delta State have bravely come forward to share their traumatic experiences.



Η αστυνομία της πολιτείας Δέλτα προχώρησε στη σύλληψη περισσότερων από δώδεκα υπόπτων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας τοπικός ηγέτης. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπράιτ Εντάφε, τόνισε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν κατατεθεί επίσημες μηνύσεις για ολοκληρωμένο βιασμό, οι αρχές καλούν τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους και να καταθέσουν.

Brutal 'rape festival' in Nigeria sparks worldwide outrage after a horrifying video surfaced of men chasing women through the streets.



This is the annual Alue-Do fertility festival in Ozoro, Delta State, Nigeria (March 19, 2026).



Παρά την καταγραφή της βίας, τοπικοί ηγέτες επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τα γεγονότα, κάνοντας λόγο για «παρερμηνεία» των εθίμων. Ισχυρίστηκαν ότι το Alue-Do είναι μια τελετουργία γονιμότητας όπου συμβολικές πράξεις, όπως η ρίψη άμμου, συνδέονται με την τεκνοποίηση, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές για σεξουαλική βία «ψευδείς». Παραδέχθηκαν, ωστόσο, ότι υπήρξαν περιπτώσεις «ανεύθυνης συμπεριφοράς» από μεμονωμένα άτομα.

Η ακτιβίστρια Ρίτα Αΐκι υπογράμμισε πως το πρόβλημα είναι βαθύτερο από τα μεμονωμένα περιστατικά: «Αφορά τις συνθήκες που επιτρέπουν να συμβαίνει τέτοια βία σε δημόσια θέα, με τόσο κόσμο να παρακολουθεί χωρίς να παρεμβαίνει. Όταν τέτοιες πράξεις αντιμετωπίζονται ως θέαμα, το ζήτημα ξεπερνά τις μεμονωμένες ευθύνες».

Το περιστατικό έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια των γυναικών στη Νιγηρία και την ανάγκη προστασίας τους από εγκληματικά στοιχεία που δρουν υπό το πρόσχημα της «παράδοσης».

