Βιασμοί με αντικείμενα, επίδειξη γεννητικών οργάνων, ούρηση: Η σεξουαλική βία ως μέσο εκτοπισμού Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Με σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση οι ισραηλινοί στρατιώτες και οι έποικοι προσπαθούν να αναγκάσουν τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Γυναίκες, άνδρες και παιδιά έχουν καταγγείλει σεξουλικές επιθέσεις, αναγκαστική εκγύμνωση, παρεμβατικές και επώδυνες σωματικές έρευνες, απειλές, Ισραηλινούς που τους έχουν δείξει τα γεννητικά τους όργανα.

Η Συμμαχία για την Προστασία της Δυτικής Όχθης τα τελευταία τρία χρόνια 16 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας. Ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς η ντροπή και ο στιγματισμός αποτρέπουν τα θύματα να προχωρήσουν σε καταγγελία.

Άλλες μορφές βίας που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν την ούρηση πάνω σε Παλαιστίνιους, τη λήψη και διανομή ταπεινωτικών φωτογραφιών δεμένων και γυμνών ατόμων, την παρακολούθηση γυναικών την ώρα που χρησιμοποιούν τουαλέτα, απόπειρες βιασμού με αντικείμενα και την απειλή σεξουαλικής βίας.

Η σεξουαλική βία ως μέσο εκτοπισμού

«Η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται για να επηρεαστεί η απόφαση για την παραμονή ή την εγκατάλειψη των σπιτιών και της γης τους και να αλλάξουν τα πρότυπα της καθημερινής ζωής», σημειώνεται στην έκθεση.

Η έκθεση, με τίτλο «Σεξουαλική βία και αναγκαστικός εκτοπισμός στη Δυτική Όχθη», περιγράφει λεπτομερώς περιστατικά κλιμακούμενων σεξουαλικών επιθέσεων και ταπείνωσης Παλαιστινίων στις κοινότητές τους και μέσα στα σπίτια τους από το 2023. Οι καταγγελίες είναι ανώνυμες λόγω του στιγματισμού.

Η σεξουαλική βία ανάγκασε τα δύο τρίτα των καταγγέλοντων να εκτοπιστούν. «Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τη σεξουαλική παρενόχληση ως τη στιγμή που ο φόβος μετατράπηκε από χρόνιο σε αφόρητο. Μίλησαν για το πώς έβλεπαν γυναίκες και κορίτσια να υπομένουν ταπεινώσεις και για το πώς υπολόγιζαν τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια», αναφέρει η έκθεση.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες που ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια των επιθέσεων δεν έδιωξαν ούτε δίωξαν ποινικά τους δράστες. Μια γυναίκα υποβλήθηκε σε επώδυνη έρευνα από δύο γυναίκες στρατιώτες που μπήκαν στο σπίτι της μαζί με εποίκους και στη συνέχεια της διέταξαν να βγάλει τα ρούχα της για πλήρη σωματική έρευνα.

Όπως αναφέρει η έκθεση η γυναίκα «περιέγραψε ότι της δόθηκε εντολή να ανοίξει τα πόδια της με τρόπο που της προκάλεσε πόνο και περιέγραψε υποτιμητικά σχόλια και άγγιγμα σε ευαίσθητες περιοχές».

Έδεσαν τα γενετικά όργανα Παλαιστίνιου με πλαστικό

Άνδρες και αγόρια ήταν επίσης στόχοι σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης. Τον περασμένο μήνα, Ισραηλινοί έποικοι έγδυσαν τον 29χρονο Κουσάι Αμπού αλ-Κεμπάς, από την κοινότητα Κίρμπετ Χούμσα στη βόρεια κοιλάδα του Ιορδάνη, έδεσαν τα γεννητικά του όργανα με πλαστικό δεματικό και τον χτύπησαν μπροστά στην κοινότητά του και σε διεθνείς ακτιβιστές, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Επιχείρησαν να βιάσουν Παλαιστίνιο με σκούπα

Τον Οκτώβριο του 2023, έποικοι και στρατιώτες έγδυσαν, έδεσαν με χειροπέδες και ξυλοκόπησαν Παλαιστίνιους από το χωριό Γουάντι ας-Σικ, ούρησαν πάνω τους, προσπάθησαν να βιάσουν έναν από αυτούς με το κοντάρι σκούπας, τους φωτογράφισαν γυμνούς και δημοσίευσαν τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σεξουαλική βία και η παρενόχληση είχαν σοβαρές επιπτώσεις ακόμη και όταν δεν υπήρξε εκτοπισμός κοινότατων. Οι γυναίκες και τα κορίτσια επλήγησαν περισσότερο και μάλιστα για να περιορίσουν την πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με Ισραηλινούς και το ενδεχόμενο επίθεσης ή παρενόχλησης, τα κορίτσια εγκατέλειψαν το σχολείο και οι γυναίκες σταμάτησαν να εργάζονται.

Αυτό οδήγησε επίσης σε αύξηση των πρόωρων γάμων, καθώς οι γονείς, απελπισμένοι και προκειμένου να προστατεύσουν τις κόρες τους, αναζήτησαν τρόπους να τις απομακρύνουν από τις απειλές. Τουλάχιστον έξι οικογένειες που συμμετείχαν στην έκθεση κανόνισαν γάμους για κορίτσια ηλικίας μεταξύ 15 και 17 ετών.

Στρατιώτες δείχνουν τα γεννητικά τους όργανα σε γυναίκες

«Τα κορίτσια δεν πηγαίνουν στο σχολείο και παρατηρούνται περιπτώσεις πρόωρων γάμων. Πρόκειται για ανήλικες, αλλά γνωρίζουμε ότι οι γονείς τους προσπαθούν να τις προστατεύσουν στέλνοντάς τις μακριά από την περιοχή», δήλωσε η Κιφάγια Χράιμ, υπεύθυνη του τμήματος υπεράσπισης του WCLAC.

«Οι γυναίκες χάνουν τη δουλειά τους επειδή δεν μπορούν να μεταβούν στον χώρο εργασίας τους λόγω της σεξουαλικής βίας και, ως εκ τούτου, αποφασίζουν να μείνουν στο σπίτι», προσέθεσε.

Το Κέντρο Νομικής Βοήθειας και Συμβουλευτικής για τις Γυναίκες (WCLAC) με έδρα τη Ραμάλα έχει επίσης τεκμηριώσει τη χρήση σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης κατά Παλαιστινίων γυναικών και κοριτσιών με σκοπό τη διάσπαση και τον εκτοπισμό κοινοτήτων.

Το WCLAC ανέφερε ότι γυναίκες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη είχαν καταγγείλει σεξουαλικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης διείσδυσης κατά τη διάρκεια ελέγχων, καθώς και κακοποίηση, όπως ισραηλινοί στρατιώτες που εκθέτουν τα γεννητικά τους όργανα σε κορίτσια στα σημεία ελέγχου και τις παρενοχλούν κατά τη διάρκεια ελέγχων. Η ταπείνωση περιλάμβανε και την κοροϊδία κοριτσιών που είχαν περίοδο.

«Αυτό αποτελεί ίσως το 1% των περιπτώσεων, και χρειάστηκε να κάνουμε εκτενή έρευνα στις τοπικές κοινότητες απλώς για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, ώστε να μας μιλήσουν για αυτές τις περιπτώσεις», τόνισε η Χράιμ.

Κουλτούρα ανοχής

Η Μιλένα Ανσάρι, επικεφαλής του τμήματος των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών στην οργάνωση «Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ισραήλ», δήλωσε ότι η αύξηση της σεξουαλικής βίας και της παρενόχλησης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συμβαίνει εν μέσω μιας ευρύτερης κουλτούρας ατιμωρησίας για τις επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων.

Η απόφαση να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον στρατιωτών για τον βιασμό μιας κρατούμενης στο κέντρο Σντε Τέιμαν, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο, έστειλε μήνυμα ανοχής στη σεξουαλική βία. «Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ουσιαστικά δίνουν το πράσινο φως στη χρήση σεξουαλικής βίας, όταν αποφασίζουν να μην ασκήσουν δίωξη στην πιο γνωστή υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά καλά τεκμηριωμένη».

«Υπάρχει μια κουλτούρα αποδοχής των σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων. Υπήρξε μια συζήτηση στην Κνεσέτ σχετικά με το αν είναι ή όχι εντάξει να βιάζεις έναν Παλαιστίνιο. Ακόμη και ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι το Ισραήλ αντιτίθεται στον βιασμό κρατουμένων», προσέθεσε.

Διαβάστε επίσης

«Νυφίτσα δάγκωσε τη μύτη του παιδιού μου»: Παράσιτα και τρωκτικά στους καταυλισμούς της Γάζας

Πρωτοφανές «άδειασμα» σε Τραμπ από συνεργάτες του: «Ήμασταν κοντά σε συμφωνία, αλλά την χάλασε με τις δημοσιεύσεις στα σόσιαλ»

IDF: Το θανατηφόρο μοτίβο του Ισραηλινού στρατού με στόχο παιδιά και άμαχους – Τα στοιχεία του ΟΗΕ προκαλούν οργή και αποτροπιασμό