IDF: Το θανατηφόρο μοτίβο του Ισραηλινού στρατού με στόχο παιδιά και άμαχους – Τα στοιχεία του ΟΗΕ προκαλούν οργή και αποτροπιασμό

Το πρόσφατο περιστατικό βανδαλισμού ενός αγάλματος του Χριστού από τον Ισραηλινό στρατό (IDF) έφερε ξανά στο προσκήνιο, έστω και με αυτό τον τρόπο, την πέρα από κάθε επιτρεπόμενα όρια και κόντρα σε διεθνείς συνθήκες και κανόνες, συμπεριφορά των ισραηλινών στρατιωτών.

Διότι η χειρότερη εκδοχή αυτών των ακραίων και βάρβαρων συμπεριφορών δεν είναι ο βανδαλισμός. Αλλά η εκτέλεση αμάχων, όπως λένε διεθνείς οργανισμοί.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουν συστηματικά τα Ηνωμένα Έθνη, η UNICEF και άλλοι διεθνείς οργανισμοί σκιαγραφούν ένα σκοτεινό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο: τη μαζική θανάτωση και τον τραυματισμό παιδιών και αμάχων Παλαιστινίων σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Στη Γάζα, οι αριθμοί είναι συντριπτικοί. Σύμφωνα με τη UNICEF, έως τις 30 Απριλίου 2025 είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 16.278 παιδιά και είχαν τραυματιστεί πάνω από 34.000. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι από την έναρξη του πολέμου περισσότερα από 50.000 παιδιά είχαν είτε σκοτωθεί είτε τραυματιστεί. Ο ίδιος ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι τα επιβεβαιωμένα στοιχεία πιθανότατα υποεκτιμούν την πραγματική έκταση της καταστροφής, λόγω των περιορισμών στην πρόσβαση και την επαλήθευση περιστατικών.

Η εικόνα δεν είναι λιγότερο ανησυχητική στη Δυτική Όχθη. Από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025, έχουν σκοτωθεί 1.001 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 213 παιδιά, από ισραηλινές δυνάμεις και εποίκους, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) και το OHCHR. Το ίδιο το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κάνει λόγο για «συστηματική και υπερβολική χρήση θανατηφόρας βίας», ενώ 331 περιπτώσεις εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις. Μόνο μέσα στο 2025, τουλάχιστον 40 παιδιά έχουν ήδη σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη.

Ακόμη και εκτός των παλαιστινιακών εδαφών, στον Λίβανο, οι συνέπειες των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων έχουν πλήξει βαριά τον άμαχο πληθυσμό. Η UNICEF καταγράφει ότι ο πόλεμος που κλιμακώθηκε το 2024 άφησε πίσω του πάνω από 310 παιδιά νεκρά και περισσότερα από 1.500 τραυματισμένα. Για το 2025, σε περίοδο εκεχειρίας, έχουν καταγραφεί πάνω από 71 άμαχοι νεκροί, ανάμεσά τους 9 παιδιά.

«Σαφές μοτίβο συμπεριφοράς» λέει επιτροπή του ΟΗΕ

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι αριθμοί. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν πλέον οι ίδιοι οι διεθνείς οργανισμοί. Η ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις κατατάσσει τις ισραηλινές δυνάμεις μεταξύ εκείνων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις κατά παιδιών, ενώ επισημαίνει ότι η περιοχή Ισραήλ/Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων παραβιάσεων παγκοσμίως.

Παράλληλα, ανεξάρτητη διεθνής εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ κάνει λόγο για «σαφές μοτίβο συμπεριφοράς» (“clear pattern of conduct”), καταγράφοντας περιπτώσεις όπου παιδιά στη Γάζα φαίνεται να στοχοποιήθηκαν άμεσα, ακόμη και με πυρά ελεύθερων σκοπευτών στο κεφάλι ή τον άνω κορμό. Η ίδια επιτροπή μιλά για «ευρεία και συστηματική στοχοποίηση παιδιών», μια διατύπωση που εντείνει τη διεθνή ανησυχία.

Επαληθευμένα δεδομένα και μαρτυρίες

Αυτές οι διατυπώσεις δεν είναι απλές καταγγελίες ακτιβιστών. Είναι συμπεράσματα επίσημων μηχανισμών διεθνούς λογοδοσίας, βασισμένα σε επαληθευμένα δεδομένα και μαρτυρίες. Και ακριβώς γι’ αυτό προκαλούν αποτροπιασμό.

Το κρίσιμο ερώτημα που αναδύεται είναι αν πρόκειται για αποτυχία ελέγχου σε επίπεδο επιχειρήσεων ή για κάτι βαθύτερο: ένα σύστημα κανόνων εμπλοκής και στρατιωτικής πρακτικής που επιτρέπει —ή δεν αποτρέπει επαρκώς— τη θανάτωση αμάχων, ακόμη και παιδιών. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να δοθεί με συνθήματα, αλλά με ανεξάρτητες έρευνες και, ενδεχομένως, διεθνή δικαστική κρίση.

Μέχρι τότε, τα δεδομένα παραμένουν αμείλικτα. Και όσο αυτά συσσωρεύονται, τόσο δυσκολότερο γίνεται να αγνοηθεί η εικόνα που σχηματίζεται: όχι απλώς τραγικά περιστατικά, αλλά ένα επαναλαμβανόμενο, θανατηφόρο μοτίβο που απαιτεί εξηγήσεις, λογοδοσία και —πάνω απ’ όλα— τερματισμό.

Διαβάστε επίσης:

Μπερδεμένη και η ΕΕ με το τι ισχύει για τα αποθέματα καυσίμων για αεροσκάφη: Έλλειψη το καλοκαίρι βλέπει ο Επίτροπος ενέργειας

Ιαπωνία: Τραγωδία σε στρατιωτική άσκηση, τρεις νεκροί μετά από έκρηξη σε άρμα μάχης

Μέση Ανατολή: Εν αναμονή των νέων συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν – Πώς ο Τραμπ «τίναξε στον αέρα» τη διαδικασία και γιατί είναι δύσκολη μια συμφωνία

