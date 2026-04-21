ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:18
21.04.2026 13:46

Μπερδεμένη και η ΕΕ με το τι ισχύει για τα αποθέματα καυσίμων για αεροσκάφη: Έλλειψη το καλοκαίρι βλέπει ο Επίτροπος ενέργειας

aeroplana-new

Οι δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ και υπουργών των χωρών της Ένωσης σχετικά με τα αποθέματα καυσίμων για αεροσκάφη, περισσότερο προκαλεί σύγχυση με το τι πραγματικά ισχύει παρά έχει βοηθήσει.

Πρώτα είχε βγει ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και είπε ότι τα αποθέματα φτάνουν για έξι εβδομάδες, ενώ και ο Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε για επερχόμενο κίνδυνο, με την Lufthansa μάλιστα να ακυρώνει δεκάδες πτήσεις.

Μία ημέρα μετά, ο Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, διέψευσε τον ισχυρισμό και είπε ότι υπάρχουν αρκετά αποθέματα καυσίμων και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Σήμερα έρχεται ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν και λέει ότι το καλοκαίρι θα υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και θα πρέπει να λάβει μέτρα η ΕΕ για να αντιμετωπίσει αυτή τη κρίση.

«Αν χρειαστεί, μπορεί να αναδιανείμουμε και να μοιραστούμε τα διαθέσιμα καύσιμα αεροσκαφών» είπε. 

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι συστήνεται προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να μειώσουν τους φόρους στο ηλεκτρικό ρεύμα και να ενισχύσουν τις βιομηχανίες που επηρεάζονται από τις αυξημένες τιμές ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών μέσα σε λίγες εβδομάδες, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν που έχει μπλοκάρει την κύρια διαδρομή εφοδιασμού μέσω του Στενού του Ορμούζ. Περίπου το 75% του εφοδιασμού της Ευρώπης σε καύσιμα αεροσκαφών προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι πως η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας, Καταρίνα Ράιχε σε αντίθεση με τον καγκελάριο της χώρας, δήλωσε ότι οι προμήθειες καυσίμων αεροσκαφών δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.

maria-georgiadou
trump_2104_1920-1080_new
protomi-xylouri
erythros-lygkas
alevri-new
benitez
dimitris_markopoulos_new
evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
pliromi-kinito-karta
