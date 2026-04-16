Συναγερμός στην Ευρώπη για την ενέργεια: Έχει «περίπου για 6 εβδομάδες καύσιμα αεροσκαφών» – Τι θα γίνει με βενζίνη, ρεύμα, φυσικό αέριο

Ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με τον οποίο η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου 6 εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του ΙΕΑ, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε την Πέμπτη στο Associated Press ότι η Ευρώπη έχει «ίσως περίπου 6 εβδομάδες (από) καύσιμα αεροσκαφών», προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων «σύντομα» εάν οι προμήθειες πετρελαίου παραμείνουν μπλοκαρισμένες από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, παρουσίασε μια ανησυχητική εικόνα των παγκόσμιων επιπτώσεων αυτού που αποκάλεσε «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», λόγω εξάντλησης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων ζωτικών προμηθειών μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και όσο περισσότερο περνάει ο καιρός χωρίς λύση, τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο», επισήμανε.

Τόνισε ακόμη ότι ο αντίκτυπος θα είναι «υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», με ορισμένα μέρη του κόσμου «να έχουν πληγεί χειρότερα από τα άλλα».

Η Θέση της Ελλάδας: Πλεονέκτημα ή Ρίσκο;

Για την Ελλάδα, η κρίση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι προβλέψεις για τον τουρισμό του 2026 ήταν εξαιρετικά αισιόδοξες. Η χώρα βρίσκεται σε μια ιδιότυπη θέση:

Εγχώρια Παραγωγή: Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρό κλάδο διύλισης (Motor Oil, HELLENiQ ENERGY), γεγονός που της προσφέρει μια σχετική ασφάλεια σε σύγκριση με χώρες της Κεντρικής Ευρώπης που εξαρτώνται αποκλειστικά από εισαγωγές μέσω αγωγών ή λιμένων της Βόρειας Θάλασσας.

Η Απειλή του Τουρισμού: Το 90% των τουριστών στην Ελλάδα φτάνει αεροπορικώς. Αν οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες (Lufthansa, EasyJet) αναγκαστούν να περικόψουν πτήσεις προς τη Μεσόγειο λόγω έλλειψης καυσίμων στα αεροδρόμια βάσης τους, η ζημιά στο ελληνικό ΑΕΠ θα είναι άμεση.

Κόστος Μεταφορών: Οι τιμές των εισιτηρίων για τους ελληνικούς προορισμούς αναμένεται να αυξηθούν κατά 15-25% μέχρι τον Ιούλιο, γεγονός που μπορεί να στρέψει μέρος των ταξιδιωτών σε οδικούς προορισμούς ή να μειώσει τη διάρκεια παραμονής.

Οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν το «καλοκαίρι της Ευρώπης».

Παρόλο που η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα της εγχώριας διύλισης, δεν είναι άτρωτη στις συστημικές δονήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς. Η ανάγκη για συντονισμένη δράση της ΕΕ, όπως η συλλογική αγορά καυσίμων και η χαλάρωση περιβαλλοντικών περιορισμών για την αύξηση της παραγωγής, είναι πλέον επιτακτική.

